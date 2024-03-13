Как получить деньги на собственный бизнес: варианты поддержки от ЕС

С начала полномасштабной войны Группа поддержки Украины при Еврокомиссии вместе с Представительством ЕС в Украине и сотрудничающими с Украиной проектами ЕС отреагировали на российскую агрессию.

Европейский Союз активно поддерживает развитие предпринимательства в Украине. Не обязательно жить в Киеве, иметь высшее образование или работающий бизнес, чтобы получить поддержку ЕС.

ТСН.ua рассказывает, как получить не только практические знания и советы, но и средства для запуска своего дела.

С начала полномасштабной войны Группа поддержки Украины при Еврокомиссии вместе с Представительством ЕС в Украине и сотрудничающими с Украиной проектами ЕС отреагировали на российскую агрессию, переориентировав свою деятельность перед лицом гуманитарного кризиса и массового перемещения населения, включая увеличение поддержки для женщин, перемещенных лиц, предпринимателей и уязвимых групп.

Как научиться новому и получить грант в ЕС?

Программа EU4Youth запустила проект, направленный на поддержку инициатив, направленных на решение социальных проблем, возникших в результате войны России против Украины, с акцентом на профессиональную ориентацию и переподготовку. В рамках проекта были предоставлены тысячи консультаций, которые помогли людям на всех этапах трудоустройства – постановке целей, разработке карьерного плана, написании резюме, подготовке к собеседованию с работодателем. Благодаря проекту сотни человек смогли трудоустроиться и построить карьеру. Чтобы получить поддержку, можно зарегистрироваться здесь.

Кроме бизнес-консультаций, обучающая платформа « Начать.бизнес» предлагает интерактивные курсы, посвященные разным сферам бизнеса, таким как креативная индустрия, гостиничный менеджмент, производство тканей или керамики. Кроме этого, недавно появились новые курсы для перемещенных из-за войны микропредприятий – участники узнают, как основать и расширить свой бизнес, минимизировать возможные риски, развить электронную коммерцию и многие другие практические аспекты.

Представительство ЕС в Украине проводит серию Дней карьеры ЕС, где можно принять участие в панельных дискуссиях по профессиональному развитию, послушать тренинги по написанию резюме, публичных презентаций и других навыков мягкого общения, встретиться с сотрудниками и HR-специалистами ведущих украинских и европейских компаний, записаться на стажировку или собеседование, узнать возможности обучения за рубежом.

Для женщин в возрасте до 30 лет ЕС предлагает увлекательные возможности в рамках молодежных программ Eразмус+. Вы можете присоединиться к тысячам молодых украинцев, которые уже приобрели новые навыки и накопили ценный опыт, участвуя в молодежных проектах или волонтере за границей в рамках Европейского корпуса солидарности.

Если вы получаете или имеете высшее образование, Эразмус+ предлагает студенческие обмены и аспирантуру в Европе. Об имеющихся возможностях и подаче заявки можно узнать здесь.

Как получить опыт международного уровня?

Полезна и инициатива EU4Business, а также проекты, предлагающие обучение и советы по бизнесу, консультации по B2B деятельности, стажировку и информацию о торговле.

Украинские предприниматели также имеют доступ к программе ЕС COSME, предоставляющей гранты для развития небольших компаний. Существует также программа Erasmus для молодых предпринимателей, которая дает шанс тем, кто желает открыть компанию, и начинающим бизнесменам перенять опыт у предпринимателей из ЕС.

Если вы хотите развивать свой бизнес, советы и финансирование доступны через программу ЕБРР « Женщины в бизнесе». Она предлагает кредиты, обучение и консультационные услуги, специально разработанные для компаний, возглавляемых женщинами.

Консультационные услуги также доступны в рамках программы ЕБРР « Консультации для малого бизнеса» в таких областях как стратегия, маркетинг, операции, управление качеством, энергоэффективность, финансовый менеджмент и т.д. Программа способствует общению МСП с местными консультантами и международными советниками, помогающими трансформировать предприятия. ЕБРР поддерживает предприятия многих отраслей, в частности, производства продуктов питания и напитков, оптовой и розничной торговли, строительства и машиностроения; 79% поддержанных проектов находятся вне Киева.

Если вы хотите получить международный опыт, подайте заявку на бесплатный бизнес-обмен, который продлится до шести месяцев, в рамках программы « Эразмус для молодых предпринимателей». Инициатива открыта всем, кто планирует основать собственный бизнес или открыл его в течение последних трех лет. Она объединяет начинающих предпринимателей с опытными бизнесами в разных странах Европы. Вы получите пользу от обучения, разовьете свои предпринимательские навыки, получите знания и опыт управления малым бизнесом. В октябре 2023 года Еврокомиссия запустила проект, направленный на поддержку начинающих предпринимателей из Украины. Бюджет этой инициативы составляет 3 млн. евро. Цель проекта – содействовать обучению около 430 начинающих украинских предпринимателей у принимающих предпринимателей по всей Европе.

Дом Европы (House of Europe) поддерживает профессиональный и творческий обмен между украинцами и их коллегами в странах ЕС и Великобритании, сосредотачиваясь на культуре и креативных индустриях, образовании, здравоохранении, социальном предпринимательстве, медиа и молодежи. «Дом Европы» объединяет возможности для украинцев более чем в 20 отдельных программах, включая конференции, профессиональные мероприятия, стажировку и нетворкинг, а также учебные поездки, резиденции, тренинги, цифровые лаборатории и другие формы поддержки. Программа также создала библиотеку видеолекций об управлении проектами, истории успеха и последних тенденциях в культуре и креативных индустриях, образовании, социальном предпринимательстве, СМИ, работе с молодежью и здравоохранении.

ЕС также финансирует Европейскую сеть предприятий, которая помогает украинским компаниям находить деловых и технологических партнеров в Европе и за ее пределами. Узнать все меры поддержки ЕС для интеграции Украины в единый рынок и содействие деловому сотрудничеству можно здесь.

Напомним, что Украина получит транши из пакета помощи ЕС на €50 млрд.

Автор: Ольга Консевич