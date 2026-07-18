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Как получить документы, если не работает "Резерв+": украинцам объяснили пошагово
Из-за возможных технических сбоев в приложении «Резерв+» с 18 по 22 июля в Минобороны советуют загружать военно-учетный документ с портала «Дія».
С 18 по 22 июля электронный реестр «Резерв+» может работать с перебоями, предупредили в Министерстве обороны. Поэтому можно воспользоваться альтернативным вариантом, чтобы получить военно-учетный документ.
Задать этот документ можно через «Дія». Поскольку оба сервиса берут данные из одного реестра «Оберіг», электронный документ с портала Действие имеет такую же юридическую силу, как и в приложении «Резерв+».
Этот документ можно загрузить в формате PDF, распечатать или сохранить на телефон. В нем отображается отсрочка и вся нужная информация.
Как скачать военно-учетный документ
1. Перейдите на Портал «Дія» и войдите в личный кабинет с помощью электронной подписи (КЭП).
2. Найдите в меню и выберите «Военно-учетный документ».
3. Щелкните «Подать заявление».
4. Проверьте свои личные данные и подпишите заявление с помощью КЭП.
В течение 10 минут выдержка с данными появится в вашем кабинете гражданина.
Напомним, накануне Министерство обороны Украины предупредило, что с 18 по 22 июля приложение «Резерв+» может работать с временными перебоями. Причиной этого будут технические работы, которые будут проводить в ночное время, однако пользователям советуют заранее подготовиться. В частности, в Минобороны рекомендовали заранее загрузить PDF-версию военно-учетного документа и по возможности иметь при себе его распечатанный вариант. В министерстве отметили, что после завершения технических работ сервисы будут работать в обычном режиме.