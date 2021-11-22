Как получить информацию о недвижимости в Госреестре, чтобы застраховаться от мошенников

Сегодня каждый желающий может получить информацию о недвижимости, проверить ее владельца, а также получить выписку из реестра прав собственности на недвижимое имущество онлайн. Как это сделать? Рассказываем в материале ТСН.ua.
Проверка права собственности на недвижимое имущество: когда может понадобиться
В последнее время участились случаи мошенничества, связанные с недвижимостью. Например, достаточно распространенная схема, когда квартира сдается в аренду или даже продается, но потом оказывается, что у нее есть другой владелец. Именно поэтому нужно тщательно проверять недвижимость и искать любую доступную о ней информацию. А чтобы проверить право собственности на квартиру, понадобится Государственный реестр собственников недвижимого имущества. Однако стоит упомянуть – здесь находятся сведения только о недвижимости, зарегистрированной собственником или купленной с 1 января 2013 года.
Как проверить право собственности на квартиру бесплатно через открытый реестр недвижимого имущества: инструкция
Именно Единый реестр недвижимого имущества является наиболее эффективным и информативным способом, если вы не знаете, как проверить владельца квартиры или дома по адресу.
- Заходите на портал Министерства юстиции Украины и создаете свой кабинет. Для регистрации нового пользователя необходимо согласиться с правилами регистрации и выбрать, как вы будете пользоваться порталом (юридическое лицо, физическое лицо или представитель юридического лица). Если это физическое лицо, можно выбрать “Обычную регистрацию” или “Регистрацию через ЭЦП”.
- Обратите внимание, что получить информацию о недвижимости и ее владельце можно только после входа с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП), которая бесплатно выдается в налоговой или на сайте ПриватБанка.
- Далее выбираете раздел "Информация из государственного реестра прав".
- Подаете заявку на получение данных о недвижимости и ее владельце. Для этого нужно выбрать пункт "Информация из Государственного реестра прав на недвижимое имущество" и ввести сведения о квартире или доме, которые вам известны (регистрационный номер объекта недвижимого имущества, адрес, паспортные данные владельца). Также заполните все остальные пустые поля.
- Для получения сведений о владельце недвижимости нужно оплатить сервисный сбор, который составляет около 20 гривен (+ банковская комиссия). Оплата производится сразу на портале через интернет-банкинг.
- Как только оплата будет получена, на ваш электронный ящик придет выписка из реестра прав собственности на недвижимое имущество (в формате PDF) с полной информацией о недвижимости, указанной при регистрации объекта.
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