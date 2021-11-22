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Как получить информацию о недвижимости в Госреестре, чтобы застраховаться от мошенников

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Как получить информацию о недвижимости в Госреестре, чтобы застраховаться от мошенников

Как проверить право собственности на квартиру / Pexels

Сегодня каждый желающий может получить информацию о недвижимости, проверить ее владельца, а также получить выписку из реестра прав собственности на недвижимое имущество онлайн. Как это сделать? Рассказываем в материале ТСН.ua.

Проверка права собственности на недвижимое имущество: когда может понадобиться

В последнее время участились случаи мошенничества, связанные с недвижимостью. Например, достаточно распространенная схема, когда квартира сдается в аренду или даже продается, но потом оказывается, что у нее есть другой владелец. Именно поэтому нужно тщательно проверять недвижимость и искать любую доступную о ней информацию. А чтобы проверить право собственности на квартиру, понадобится Государственный реестр собственников недвижимого имущества. Однако стоит упомянуть – здесь находятся сведения только о недвижимости, зарегистрированной собственником или купленной с 1 января 2013 года.

Как проверить право собственности на квартиру бесплатно через открытый реестр недвижимого имущества: инструкция

Именно Единый реестр недвижимого имущества является наиболее эффективным и информативным способом, если вы не знаете, как проверить владельца квартиры или дома по адресу.

Регистрация на портале Министерства юстиции Украины, чтобы проверить владельца квартиры / ©
Регистрация на портале Министерства юстиции Украины, чтобы проверить владельца квартиры
  1. Заходите на портал Министерства юстиции Украины и создаете свой кабинет. Для регистрации нового пользователя необходимо согласиться с правилами регистрации и выбрать, как вы будете пользоваться порталом (юридическое лицо, физическое лицо или представитель юридического лица). Если это физическое лицо, можно выбрать “Обычную регистрацию” или “Регистрацию через ЭЦП”.
  2. Обратите внимание, что получить информацию о недвижимости и ее владельце можно только после входа с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП), которая бесплатно выдается в налоговой или на сайте ПриватБанка.
  3. Далее выбираете раздел "Информация из государственного реестра прав".
    Как проверить владельца квартиры - зайти в раздел
    Как проверить владельца квартиры - зайти в раздел "Информация из государственного реестра прав"
  4. Подаете заявку на получение данных о недвижимости и ее владельце. Для этого нужно выбрать пункт "Информация из Государственного реестра прав на недвижимое имущество" и ввести сведения о квартире или доме, которые вам известны (регистрационный номер объекта недвижимого имущества, адрес, паспортные данные владельца). Также заполните все остальные пустые поля.
  5. Для получения сведений о владельце недвижимости нужно оплатить сервисный сбор, который составляет около 20 гривен (+ банковская комиссия). Оплата производится сразу на портале через интернет-банкинг.
  6. Как только оплата будет получена, на ваш электронный ящик придет выписка из реестра прав собственности на недвижимое имущество (в формате PDF) с полной информацией о недвижимости, указанной при регистрации объекта.

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