Как получить информацию о недвижимости в Госреестре, чтобы застраховаться от мошенников

Как получить информацию о недвижимости в Госреестре, чтобы застраховаться от мошенников

Сегодня каждый желающий может получить информацию о недвижимости, проверить ее владельца, а также получить выписку из реестра прав собственности на недвижимое имущество онлайн. Как это сделать? Рассказываем в материале ТСН.ua.

Проверка права собственности на недвижимое имущество: когда может понадобиться

В последнее время участились случаи мошенничества, связанные с недвижимостью. Например, достаточно распространенная схема, когда квартира сдается в аренду или даже продается, но потом оказывается, что у нее есть другой владелец. Именно поэтому нужно тщательно проверять недвижимость и искать любую доступную о ней информацию. А чтобы проверить право собственности на квартиру, понадобится Государственный реестр собственников недвижимого имущества. Однако стоит упомянуть – здесь находятся сведения только о недвижимости, зарегистрированной собственником или купленной с 1 января 2013 года.

Как проверить право собственности на квартиру бесплатно через открытый реестр недвижимого имущества: инструкция

Именно Единый реестр недвижимого имущества является наиболее эффективным и информативным способом, если вы не знаете, как проверить владельца квартиры или дома по адресу.

Регистрация на портале Министерства юстиции Украины, чтобы проверить владельца квартиры

Заходите на портал Министерства юстиции Украины и создаете свой кабинет. Для регистрации нового пользователя необходимо согласиться с правилами регистрации и выбрать, как вы будете пользоваться порталом (юридическое лицо, физическое лицо или представитель юридического лица). Если это физическое лицо, можно выбрать “ Обычную регистрацию ” или “ Регистрацию через ЭЦП ”. Обратите внимание, что получить информацию о недвижимости и ее владельце можно только после входа с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП), которая бесплатно выдается в налоговой или на сайте ПриватБанка. Далее выбираете раздел " Информация из государственного реестра прав ". Как проверить владельца квартиры - зайти в раздел "Информация из государственного реестра прав" Подаете заявку на получение данных о недвижимости и ее владельце. Для этого нужно выбрать пункт " Информация из Государственного реестра прав на недвижимое имущество " и ввести сведения о квартире или доме, которые вам известны (регистрационный номер объекта недвижимого имущества, адрес, паспортные данные владельца). Также заполните все остальные пустые поля. Для получения сведений о владельце недвижимости нужно оплатить сервисный сбор , который составляет около 20 гривен (+ банковская комиссия). Оплата производится сразу на портале через интернет-банкинг. Как только оплата будет получена, на ваш электронный ящик придет выписка из реестра прав собственности на недвижимое имущество (в формате PDF) с полной информацией о недвижимости, указанной при регистрации объекта.

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