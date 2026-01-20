Как получить компенсацию, если вы упали на льду: пошаговая инструкция от адвоката

Гололедица / © ТСН

Из-за непогоды и гололеда на дорогах Киева и других городов Украины значительно возросло количество травм.

Адвокат Богдан Кушнир в эфире «КИЕВ24» рассказал, как правильно зафиксировать падение, чтобы отсудить у ответственных служб материальный и моральный ущерб.

По словам юриста, шансы выиграть такое дело в суде достаточно высоки, если придерживаться четкого алгоритма действий.

Шаг 1: Фиксация на месте происшествия

Первое, что нужно сделать сразу после падения, — зафиксировать точное место инцидента.

Необходимо вызвать скорую помощь (медицинская справка с места происшествия будет ключевым доказательством).

Вызвать полицию. Правоохранители должны задокументировать факт того, что участок не был расчищен или обработан противогололедными смесями.

«Органы полиции открывают уголовное дело по определенным статьям. Один из статей может быть, например, невыполнение служебных обязанностей или халатное отношение. Из-за того, что не был убран снег, человек получил травму», — объяснил Богдан Кушнир.

Шаг 2: Медицинское подтверждение и экспертиза

Все полученные травмы должны быть официально зафиксированы в больнице. После лечения необходимо:

Собрать все чеки на лекарства и медицинские услуги. Направить данные на судебно-медицинскую экспертизу, которая установит степень тяжести повреждений.

Шаг 3: Иск в суд

Имея на руках протокол полиции и выводы медиков, можно подавать иск. Адвокат отмечает, что ответственность несет балансодержатель территории (ЖЭК, ОСМД, частный владелец магазина или коммунальная служба).

«Такой суд имеет большую вероятность того, что он будет выигран в вашу пользу. Вы можете отсудить не только материальную, но и моральную компенсацию за нанесенный вам ущерб», — подчеркнул юрист.

Правила поведения во время гололеда / © Министерство здравоохранения Украины

