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Как получить направление на ВВК без подписи руководителя ТЦК: в Минобороны сообщили об изменениях
В скором времени появится возможность не ожидать наложения электронной подписи руководителем ТЦК, если есть желание пройти ВВК.
Электронное направление на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) можно будет сгенерировать без подписи руководителя Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).
Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко, передает Минобороны.
Ранее электронные направления генерировались в приложении Резерв+, а затем накладывалась электронная подпись руководителя ТЦК.
«В результате принятых изменений пользователи вскоре смогут не ожидать наложения электронной подписи руководителем ТЦК, если изъявили желание пройти ВВК», — говорится в сообщении.
Соответствующие изменения принял Кабмин.
«Изменения, внесенные в постановления, важны. Они помогут оптимизировать и ускорить прохождение ВВК. Так люди смогут сэкономить свое время, а работники ТЦК — уменьшить количество административной работы», — отметила Екатерина Черногоренко.
Напомним, ранее речь шла о том, что в ряды ВСУ могут призвать любого военнообязанного в возрасте более 50 лет.
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