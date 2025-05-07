Как получить направление на ВВК без подписи руководителя ТЦК: в Минобороны сообщили об изменениях

Заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко / © Министерство обороны Украины

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Электронное направление на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) можно будет сгенерировать без подписи руководителя Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко, передает Минобороны.

Ранее электронные направления генерировались в приложении Резерв+, а затем накладывалась электронная подпись руководителя ТЦК.

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«В результате принятых изменений пользователи вскоре смогут не ожидать наложения электронной подписи руководителем ТЦК, если изъявили желание пройти ВВК», — говорится в сообщении.

Соответствующие изменения принял Кабмин.

«Изменения, внесенные в постановления, важны. Они помогут оптимизировать и ускорить прохождение ВВК. Так люди смогут сэкономить свое время, а работники ТЦК — уменьшить количество административной работы», — отметила Екатерина Черногоренко.

Напомним, ранее речь шла о том, что в ряды ВСУ могут призвать любого военнообязанного в возрасте более 50 лет.

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