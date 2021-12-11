Как получить недополученную пенсию умершего: какие выплаты и что делать, когда отказано

Как получить недополученную пенсию умершего: какие выплаты и что делать, когда отказано

Наследование недополученной пенсии возможно только для родственников умершего пенсионера, на момент его смерти проживавших вместе с ним. Чтобы получить средства членам семьи, нужно обратиться в органы ПФУ в течение 6 месяцев с даты открытия наследства. Как получить выплату недополученной пенсии и что делать, если вам было отказано в материале ТСН.ua.

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Для получения необходимо обратиться в территориальные органы Пенсионного Фонда или исполнительные органы сельского, поселкового или городского совета.

Порядок оформления недополученной пенсии: подать заявление о выплате недополученной пенсии (образец) можно лично через законного представителя отправить документы заказным письмом. Также можно заполнить заявление о выплате недополученной пенсии по смерти пенсионера онлайн. Услуга – бесплатная.

Выплата недополученной пенсии 2021 года возможна, если предоставить следующие документы:

заявление с указанным периодом времени, когда была недовыплачена пенсия;

паспорт гражданина Украины (а также его копия);

копия свидетельства смерти пенсионера;

пенсионное удостоверение умершего (если есть);

документ, подтверждающий, что лицо является родственником умершего (свидетельство о браке, свидетельство о рождении);

оформленная в соответствии с действующим законодательством договоренность (если заявление подается доверенным представителем).

Срок предоставления услуги составляет 13 рабочих дней с момента подачи заявления.

Если у пенсионера не было членов семьи или если они не обратились в органы ПФУ в установленный срок, недополученная пенсия после смерти будет внесена в состав наследства умершего.

Сколько пенсий выплачивается после смерти? Производится выплата недополученной пенсии по месяцу смерти включительно.

Кому могут отказать в выплате недополученной пенсии умершего и что делать

В каком случае родственникам умершего пенсионера могут отказать в выплате недополученной пенсии:

был представлен не весь пакет необходимых документов;

в представленных документах содержатся недостоверные данные.

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Если вам было отказано в выплате недополученной пенсии после смерти пенсионера, вы или ваш законный представитель можете обжаловать данное решение. Для этого необходимо обратиться в окружной административный суд и подать исковое заявление.

Вместе с исковым заявлением также подаются следующие документы: