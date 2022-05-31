Как получить помощь на погребение во время военного положения: куда обращаться, какие документы

Как получить помощь на погребение во время военного положения: куда обращаться, какие документы

Как получить пособие на погребение работника, пенсионера, безработного, других лиц, какой размер помощи, какие документы нужно предоставить — в материале ТСН.ua

Порядок выплаты на погребение в условиях военного положения определяется законодательством. Размер денежной выплаты и куда обращаться, чтобы получить пособие, зависит от категории лица, к которой принадлежал умерший или умершая.

Кто может получить помощь на захоронение

Во время военного положения помощь на погребение могут получить лица, которые организовывали процесс похорон.

Куда обращаться за получением пособия и его размер зависит от категории умершего лица. Это могут быть работник, пенсионер, военный пенсионер, безработный, другое. В каждом из этих случаев, нужно обращаться в разные органы и размер пособия будет разным.

Как получить пособие на погребение застрахованного лица

Пособие на погребение работника по последнему (основному) месту работы может быть получено от работодателя или Фонда социального страхования. Чтобы получить помощь от ФСС, нужно обратиться в ближайшее отделение Фонда социального страхования Украины независимо от места регистрации. Размер такой помощи от Фонда социального страхования составляет 4100 грн.

Документы, которые нужно предоставить в ФСС:

заявление-расчет;

оригинал выписки из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти для получения пособия на захоронение или оригинал справки о смерти;

копию свидетельства смерти (заверенную страхователем на основании оригинала).

Как получить помощь на погребения работника

Пособие на погребение умершего работника осуществляется работодателем исключительно с последнего до смерти места работы (в том числе перед выходом на пенсию). Пособие на погребение в таком случае может быть в денежной и иной форме — посредством оплаты ритуальных услуг или услуг, оказываемых непосредственно работодателем как, например, предоставление автотранспорта. Со стороны работодателя должен быть издан соответствующий приказ о предоставлении пособия на погребение умершего работника.

Документы, которые необходимо подать:

свидетельство о смерти;

заявление о выплате пособия на погребение.

Как получить пособие на похороны пенсионера

Если умер пенсионер, необходимо обратиться в любое отделение Пенсионного фонда Украины независимо от места регистрации.

Документы, которые необходимо предоставить:

Документ, подтверждающий личность заявителя.

Заявление о выплате пособия на погребение.

Выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти для получения пособия на погребение или документ, подтверждающий факт смерти.

Или другой документ, подтверждающий факт смерти. Например, документ, подтверждающий факт смерти, изданный компетентным органом иностранного государства (в случае, если пенсионер умер за пределами Украины и регистрация смерти проведена компетентными органами иностранного государства, законодательством которого не предусмотрена выдача указанных справок).

Помощь оказывается в размере двухмесячной пенсии, получаемой пенсионером на время смерти.

Если умерший был военным пенсионером, пособие в таком случае выплачивается в размере трехмесячной пенсии умершего, но не менее пятикратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Если пенсионер умер за пределами Украины и регистрация смерти проведена компетентными органами иностранного государства, законодательством которого не предусмотрена выдача указанных справок, заявитель должен предоставить свидетельство о смерти или иной документ. Срок обращения за получением пособия на погребение пенсионера в таком случае не ограничивается.

Как получить пособие на безработное лицо

Для получения пособия на безработного необходимо обратиться в центр занятости по месту нахождения безработного на учете.

Документы, которые необходимо представить в таком случае:

документ, подтверждающий факт смерти безработного (справка о смерти);

документ, удостоверяющий личность, совершившего захоронение (паспорт или другой документ, удостоверяющий личность).

Пособие на погребение при смерти безработного выплачивается в размере прожиточного минимума.

Как получить помощь на погребение других лиц

Если умершее лицо на момент смерти не достигло пенсионного возраста, не работало, не было застраховано, не находилось на службе, не было зарегистрировано в центре занятости, нужно обратиться в местные органы власти за последним местом жительства умершего. Размер пособия на погребение устанавливает орган местного самоуправления и в разных регионах он может быть разным.

Как получить пособие на захоронение лица, умершего на неподконтрольной территории, или на территории, где ведутся боевые действия

В первую очередь нужно подтвердить факт смерти такого лица. Для этого необходимо обратиться в суд по месту жительства (нахождения) заявителя с заявлением об установлении факта смерти лица на соответствующей территории, в которой указать:

факт, какой заявитель просит установить и с какой целью;

причины невозможности получения или восстановления документов, удостоверяющих этот факт.

К заявлению необходимо добавить следующие документы:

доказательства, подтверждающие изложенные заявителем обстоятельства (например, письменные свидетельства очевидцев, фото с места захоронения, экземпляр коллективного акта о наступлении смерти и/или другие доказательства, подтверждающие факт наступления смерти);

справку о невозможности восстановления утраченных документов (например, письменный отказ органов государственной регистрации актов гражданского состояния)

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