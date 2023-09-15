Как получить помощь от международных фондов: ООН, Красного Креста и других

В связи с устроенной Россией войной, пострадавшие от нее украинцы могут получить денежную и гуманитарную помощь от международных организаций и фондов. Речь идет о разных категориях населения: пострадавших от войны, переселенцах, многодетных семьях, пенсионерах и других.

Кто и как может получить денежную помощь от ООН, Красного Креста других организаций, где регистрироваться – читайте на ТСН.ua.

Как получить помощь от ООН

Сейчас в Украине идет прием заявок на денежную помощь от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Агентство ООН по делам беженцев собирает данные для оказания помощи, в том числе финансовой, пострадавшим в результате войны.

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ООН оказывает финансовую помощь в виде выплаты на банковскую карту 2 220 грн (на одного человека). Если ваша семья состоит из трех человек, суммарно она получит 19 980 грн. Эти деньги поступают ежемесячно в течение трех месяцев.

Кто может получить помощь от ООН

Программа ООН направлена на помощь уязвимым категориям внутриперемещенных лиц, пострадавших от военных действий. Предусмотрена помощь и тем, кто вернулся в свое постоянное местожительство в определенных регионах Украины.

Претендовать на помощь от ООН могут семьи, которые не получали ранее помощь от международных организаций, доход которых менее 5 400 грн на одного человека и которые относятся к следующим категориям и критериям уязвимости:

переселенцы, перемещение которых произошло после 24 февраля 2022 года;

украинцы, которые не выезжали после 24 февраля, но пострадали от военных действий в Днепропетровской, Полтавской, Одесской, Запорожской, Кировоградской, Черкасской, Харьковской, Черниговской, Сумской, Николаевской, Херсонской областях (перечень областей может быть дополнен);

украинцы, которые из-за военных действий были вынуждены покинуть свои дома, но уже вернулись в постоянное место жительства (речь идет также о возвращении из-за границы).

Критерии для получения помощи от ООН

Чтобы подать заявку на помощь от ООН, действуют обязательные критерии уязвимости для вышеуказанных категорий населения:

семья, в которой есть только один из родителей с детьми младше 18 лет или с людьми преклонного возраста (от 55 лет);

семья, которую возглавляет один одинокий/несколько одиноких пожилых людей (от 55 лет) или человек пожилого возраста с одним ребенком или несколькими детьми младше 18 лет;

семья с одним или несколькими лицами с особыми потребностями (лица с инвалидностью, лица с хроническими заболеваниями и т.п.);

приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения, и детьми, разлученными с родителями (надо предоставить документальное подтверждение).

Флаг ООН / Фото: Getty Images

Где зарегистрироваться на помощь от ООН

Зарегистрироваться для получения помощи от ООН можно одним домохозяйством, если оно состоит из главы домохозяйства, жены/супруга, его/ее детей (до 23 лет), его/ее родителей, его/ее дедушки и бабушки (только если они находятся на их содержании, в противном случае должны регистрироваться отдельно).

Чтобы получить выплаты, нужно обратиться в пункты регистрации благотворительного фонда "Право на защиту", который является партнером УВКБ ООН, в своем городе или области. Адреса и график работы пунктов регистрации можно узнать по ссылке.

Также на официальном сайте "Право на защиту" можно найти актуальные графики и адреса всех пунктов регистрации.

Получить консультацию можно через Telegram-канал организации или по телефону 0800307711.

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Если вы уже зарегистрировались на пособие от ООН и не получали такую помощь от другой организации, то не менее чем через месяц получите смс на финансовую выплату.

Если через два месяца выплата не поступит, позвоните по горячей линии УВКБ ООН или оставьте сообщение в Telegram-канале.

Список документов

Следует иметь с собой оригиналы документов на каждого члена семьи:

налоговый номер;

национальный паспорт или другие документы, удостоверяющие личность;

справка ВПЛ (при наличии);

банковская карта главного заявителя (карточки єДопомога не подходят);

свидетельство о рождении детей (при наличии);

документ, удостоверяющий законную опеку над ребенком (при наличии);

удостоверение/медицинская справка в случае инвалидности или хронического заболевания (при наличии).

Как получить помощь от Красного Креста

Финансовую помощь от Красного Креста могут получить малоимущие семьи из пострадавших громад. Размер пособия составляет 2500 грн на одного человека в месяц и выплачивается в течение 3 месяцев. Для регистрации нужно подать заявку через платформу єДопомога.

У кого есть право на помощь

Заметим, что Красный Крест оказывает финансовую помощь семьям, проживавшим на территории определенных областей до 24 февраля 2022 года независимо от того, выехала эта семья или осталась. Список областей: Донецкая, Луганская, Запорожская, Житомирская, Киевская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская.

Чтобы получить финансовую помощь от Красного Креста, нужно лишь соответствовать двум вышеуказанным критериям и не нужно дополнительно регистрироваться или предоставлять персональные данные. Информацию о гражданах в МККК передает Министерство социальной политики Украины.

Помощь от Красного Креста для Украины/Фото: Unsplash

Как получить деньги

Если вы отвечаете критериям, ждите SMS-сообщения от МККК о включении в программу финансовой помощи и SMS-сообщения от "ПриватБанка". Деньги будут начислены непосредственно главе семьи двумя способами:

на банковский счет, указанный в реестре Минсоциальной политики;

наличными в любом отделении "ПриватБанка".

Получить деньги можно в течение 30 дней с момента получения SMS-сообщения. По истечении этого срока средства возвращаются в МККК.

Чтобы получить консультацию по присоединению к программе, можно позвонить на правительственную горячую линию по бесплатному телефону 1545. Если у вас возникли вопросы, связанные с выплатами, обратитесь в Контактный центр МККК по телефону 0 800 300 155.

Помощь от ЮНИСФ

Денежную помощь от ЮНИСЕФ украинцы могут получить в рамках проекта "Спільно". Речь идет о дополнительной финансовой поддержке многодетных семей, пострадавших от войны. Ранее многодетным семьям выплачивали 2 200 грн пособия раз в месяц, но не более чем на пять человек.

Чтобы получить денежную помощь от ЮНИСЕФ, нужно было заполнить анкету на сайте ЮНИСЕФ и отправить ее, следуя инструкциям. Заметим, что 15 августа 2023 года регистрация на программу была приостановлена, чтобы организация обработала заявки и выплаты семьям, которые подали заявки после 15 июня и еще не получили помощи.

У кого есть право на помощь от ЮНИСЕФ в 2023 году

Хотя ЮНИСЕФ уже прекратила принимать новые заявки на выплаты, украинцы, которые уже подали заявки, все же смогут получить деньги в 2023 году. В таком случае деньги должны зачислиться вам на счет, указанный при регистрации в программе.

ЮНИСЕФ / Фото: pixabay.com

Как оформить заявку на новую помощь от ЮНИСЕФ

В течение 2023 года принять участие в программе помощи ЮНИСЕФ могут семьи, имеющие по крайней мере одного или более детей до 18 лет, проживающих на территории востока и юга Украины, на освобожденных территориях и в громадах, расположенных в 30 км и ближе к линии столкновения (Харьковская, Запорожская, Донецкая, Херсонская и Николаевская области).

Сейчас регистрацию на денежную программу производят исключительно представители местных органов власти, социальных департаментов областных, городских, районных администраций и организации-партнеры ЮНИСЕФ. Узнать важные детали получения помощи можно по номеру горячей линии "Спільно" — 0 800 600 017 (с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, в субботу — с 9:00 до 18:00, воскресенье — выходной, звонки бесплатные).

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