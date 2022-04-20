Как получить помощь при рождении ребенка во время войны: информация для родителей

Как получить помощь при рождении ребенка во время войны: информация для родителей

Оформление и получение единовременной натуральной помощи при рождении ребенка упростили. Об этом в материале ТСН.ua

По информации Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности назначать компенсацию за одноразовую натуральную помощь теперь может отдел соцзащиты районных или городских советов. Напоминаем, что одноразовая натуральная помощь или "пакет малыша" является адресной социальной помощью семьям, в которых родился ребенок, в случае отсутствия матери/отца — родственникам, опекунам, приемным родителям, родителям-воспитателям или патронатным воспитателям новорожденного ребенка. В условиях войны, когда не все имеют возможность получить такой пакет, можно получить компенсацию за него.

Для оформления такой помощи при рождении ребенка во время войны необходимо предоставить следующие документы:

Заявление, которое можно написать на месте. Заявление необходимо подать лично по месту жительства, пребывания, родителям или опекунам. Если родителей нет заявление могут подать патронатные воспитатели, приемные родители, родители-воспитатели, опекуны новорожденного ребенка, которые должны предоставить документы, подтверждающие опекунство, что они есть патронатами, пр.

Копию свидетельства о рождении ребенка. Если свидетельства о рождении нет, то к заявлению достаточно приложить копию документа, подтверждающего факт рождения ребенка в учреждении здравоохранения или вне его.

Справку из роддома о неполучении «пакета малыша».

Правительство сняло ограничения на использование средств денежной компенсации «пакета малыша» на весь период военного положения и плюс 30 дней после его завершения. Если раньше банки возвращали в бюджет неиспользованные средства через 12 месяцев после перечисления на карту, теперь они остаются на этом счете. Эти деньги можно использовать на любые товары (на еду, лекарства и т.п.). Денежную компенсацию можно перечислять на любой счет кого-либо из родственников открытый в ПриватБанке.

Напоминаем, что размер пособия при рождении первого и следующего ребенка в Украине в 2022 году составляет 41280 грн. Первоначально родители получают эту помощь в сумме 10 320 грн, остальные суммы выплачивают по 860 грн в месяц в течение 36 месяцев

Читайте также:

Куда обращаться, чтобы получить пенсию, социальную помощь, субсидии в эвакуации

Чем заменить средства гигиены и бытовой химии в условиях войны

Эксперт рассказал, какие типы домов могут выдержать обстрелы