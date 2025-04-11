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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Как получить руководящую должность и звание в армии без офицерского образования — советы Минобороны

В армии внедряют социальные лифты для защитников и защитниц с успешным управленческим опытом не менее 2 лет.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Как получить руководящую должность и звание в армии без офицерского образования — советы Минобороны

Украинские защитники могут получить воинское звание и руководящий пост даже без офицерского образования.

Как это сделать, рассказала заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Она напомнила, что несколько месяцев назад президент подписал указ, вводящий социальные лифты для защитников и защитниц с успешным управленческим опытом не менее 2 лет.

Как получить офицерское звание и должность без обязательного образования

Для этого нужны:

  • Диплома магистра или специалиста.

  • Более двух лет руководящего опыта.

  • Решение командира.

Черногоренко отмечает, что речь идет о возможности, а не обязательном повышении всех военных с образованием и руководящим опытом.

/ © Facebook Катерины Черногоренко

© Facebook Катерины Черногоренко

Алгоритм действий

  • Согласовать с командиром подачи

  • Составить рапорт в бумажной форме на получение звания младшего лейтенанта и назначение на эту должность.

  • К рапорту добавить заверенные копии диплома о высшем образовании и трудовой книжке, или же выписку о трудовой деятельности из Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Ранее в Минобороны рассказали, какие специальности чаще всего выбирают добровольцы.

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