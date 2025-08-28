Как получить статус УБД по новой схеме: разъяснение Минобороны

Участник боевых действий

Новая автоматизированная система, которая заработала с января 2025 года, позволяет получить статус участника боевых действий (УБД) через Единый государственный реестр ветеранов войны.

Об этом напомнили в пресс-службе Минобороны.

Информацию в реестр обязаны вносить уполномоченные лица воинских частей в 5-дневный срок со дня начала выполнения боевого задания.

При этом рассмотрение документов, поданных в реестр ветеранов войны, осуществляется автоматически в режиме реального времени.

По информации Минобороны, в этом году таким образом статус УБД получили более 71 тысячи военнослужащих.

Новая система дополнила действующий вариант — через комиссию по вопросам рассмотрения материалов о признании участником боевых действий.

Документы на рассмотрение комиссии подает командование воинской части, или они могут быть поданы военнослужащим самостоятельно.

Для самостоятельного обращения военному необходимо подать заявление по установленной форме, две фотографии 3×4 на матовой бумаге, а также документы, подтверждающие участие в боевых действиях.

Заявление направляется по почте в комиссию того органа военного управления, которому подчинена воинская часть, где проходит или проходил службу военнослужащий во время участия в боевых действиях.

Напомним, военнослужащие, самовольно оставившие часть (СЗЧ) до 10 мая, могут вернуться на службу по упрощенной процедуре. Для этого нужно подать рапорт через приложение «Армия+» до 30 августа.