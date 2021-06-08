Как получить украинское свидетельство о рождении ребенка с оккупированных Донбасса и Крыма

Сервис "єМалятко" уже доступен для жителей временно оккупированных территорий.

Отныне в єМалятко можно получить украинское свидетельство о рождении, если ребенок родился на территории Автономной Республики Крым или оккупированных районов Донецкой или Луганской областей.

Об этом говорится на сайте Министерства цифровой трансформации Украины.

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Родители детей в возрасте до 18 лет, рожденных на временно оккупированных территориях, которые еще не получили украинское свидетельство о рождении, теперь могут воспользоваться сервисом єМалятко. Сначала нужно подать заявление об установлении факта рождения ребенка через Электронный суд.

К заявлению необходимо приложить:

копии документов, подтверждающих рождение ребенка: медицинское свидетельство о рождении и/или медицинские справки;

копии паспортов и идентификационных кодов родителей;

копию свидетельства о браке (при наличии);

другие доказательства факта рождения ребенка (при наличии).

Такая категория дел освобождается от уплаты судебного сбора. С полученным номером судебного решения нужно подать заявление на получение комплексной услуги єМалятко на портале Дія.

При получении услуги для заказа доступны:

присвоение номера налогоплательщика;

присвоение УНЗР и определение принадлежности ребенка к гражданству Украины (при условии, если родители или один из них имеют собственный УНЗР);

помощь при рождении ребенка;

регистрация места жительства ребенка (при условии регистрации одного из родителей в местах, где уже доступна услуга).

Подписать заявление єМалятко нужно своей электронной подписью, а затем получить свидетельство в отделе ДРАЦС в удобное время. Также данные из свидетельства можно будет добавить к документам в приложении Дія.

По приблизительным подсчетам, на оккупированных территориях ежегодно рожают 10 тыс. малышей. Лишь каждый второй младенец из оккупированного Востока и каждого десятого из Крыма регистрируют в Украине.

Напомним, что делать, если водительские документы не отображаются в "Дії". Иногда бывает так, что водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства не всегда отражаются в приложении. Впрочем, это можно исправить.

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