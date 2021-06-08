Как получить украинское свидетельство о рождении ребенка с оккупированных Донбасса и Крыма

Сервис "єМалятко" уже доступен для жителей временно оккупированных территорий.
Отныне в єМалятко можно получить украинское свидетельство о рождении, если ребенок родился на территории Автономной Республики Крым или оккупированных районов Донецкой или Луганской областей.
Об этом говорится на сайте Министерства цифровой трансформации Украины.
Родители детей в возрасте до 18 лет, рожденных на временно оккупированных территориях, которые еще не получили украинское свидетельство о рождении, теперь могут воспользоваться сервисом єМалятко. Сначала нужно подать заявление об установлении факта рождения ребенка через Электронный суд.
К заявлению необходимо приложить:
- копии документов, подтверждающих рождение ребенка: медицинское свидетельство о рождении и/или медицинские справки;
- копии паспортов и идентификационных кодов родителей;
- копию свидетельства о браке (при наличии);
- другие доказательства факта рождения ребенка (при наличии).
Такая категория дел освобождается от уплаты судебного сбора. С полученным номером судебного решения нужно подать заявление на получение комплексной услуги єМалятко на портале Дія.
При получении услуги для заказа доступны:
- присвоение номера налогоплательщика;
- присвоение УНЗР и определение принадлежности ребенка к гражданству Украины (при условии, если родители или один из них имеют собственный УНЗР);
- помощь при рождении ребенка;
- регистрация места жительства ребенка (при условии регистрации одного из родителей в местах, где уже доступна услуга).
Подписать заявление єМалятко нужно своей электронной подписью, а затем получить свидетельство в отделе ДРАЦС в удобное время. Также данные из свидетельства можно будет добавить к документам в приложении Дія.
По приблизительным подсчетам, на оккупированных территориях ежегодно рожают 10 тыс. малышей. Лишь каждый второй младенец из оккупированного Востока и каждого десятого из Крыма регистрируют в Украине.
Напомним, что делать, если водительские документы не отображаются в "Дії". Иногда бывает так, что водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства не всегда отражаются в приложении. Впрочем, это можно исправить.