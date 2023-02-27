Как получить выплату пенсий в Польше, которую назначили в Украине – инструкция

Минреинтеграции предоставило пошаговую инструкцию для украинских пенсионеров, которые пребывают в Польше.

Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий совместно с Пенсионным фондом объяснили, как пенсионерам, временно находящимся в Польше, получить пенсию от Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

В министерстве подчеркнули, что разъяснение касается лиц, уже получавших выплаты пенсий в Украине.



Такие пенсионеры могут перевести пенсионные выплаты посредством подачи документов через Учреждение социального страхования Республики Польша (ZUS).

Как это сделать:

обратитесь в территориальный орган ZUS по месту жительства на территории Польши с необходимым пакетом документов (перечень ниже);

территориальный орган ZUS заполнит и удостоверит необходимые формуляры и копии документов, пришлет их в соответствующий орган Пенсионного фонда Украины;

орган фонда рассмотрит документы и вынесет соответствующее решение, о котором уведомит ZUS и личность;

пенсия переводится ежеквартально на личный (валютный) счет пенсионера, открытый в польском банке (в денежной единице евро по официальному курсу НБУ).

Какие документы необходимы для переназначения пенсии:

паспорт;

справка о присвоении номера UKR PESEL или карта быта или удостоверение личности;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии);

пенсионное удостоверение (при наличии);

справка с банковскими реквизитами личного (валютного) счета, открытого в польском банке.

Напомним, Кабинет министров проведет индексацию пенсий на 20%, кто получит повышение выплат.

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