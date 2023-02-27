Как получить выплату пенсий в Польше, которую назначили в Украине – инструкция

Минреинтеграции предоставило пошаговую инструкцию для украинских пенсионеров, которые пребывают в Польше.
Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий совместно с Пенсионным фондом объяснили, как пенсионерам, временно находящимся в Польше, получить пенсию от Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.
В министерстве подчеркнули, что разъяснение касается лиц, уже получавших выплаты пенсий в Украине.
Такие пенсионеры могут перевести пенсионные выплаты посредством подачи документов через Учреждение социального страхования Республики Польша (ZUS).
Как это сделать:
- обратитесь в территориальный орган ZUS по месту жительства на территории Польши с необходимым пакетом документов (перечень ниже);
- территориальный орган ZUS заполнит и удостоверит необходимые формуляры и копии документов, пришлет их в соответствующий орган Пенсионного фонда Украины;
- орган фонда рассмотрит документы и вынесет соответствующее решение, о котором уведомит ZUS и личность;
- пенсия переводится ежеквартально на личный (валютный) счет пенсионера, открытый в польском банке (в денежной единице евро по официальному курсу НБУ).
Какие документы необходимы для переназначения пенсии:
- паспорт;
- справка о присвоении номера UKR PESEL или карта быта или удостоверение личности;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии);
- пенсионное удостоверение (при наличии);
- справка с банковскими реквизитами личного (валютного) счета, открытого в польском банке.
Напомним, Кабинет министров проведет индексацию пенсий на 20%, кто получит повышение выплат.
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