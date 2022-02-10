Как получить выплаты по электронному больничному: пошаговая инструкция

Более 3 миллионов украинцев были на оплачиваемом больничном на протяжении прошлого года.

Электронные больничные в Украине начали выдавать с 1 октября 2021 года. Фонд социального страхования обнародовал пошаговую инструкцию, как получить помощь от Фонда по е-больничному.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

КАК ПОЛУЧИТЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ БОЛЬНИЧНЫЙ

Финансирование помощи по временной нетрудоспособности осуществляется на основании заявления-расчета, которое работодатель оформляет и подает в Фонд по соответствующему электронному больничному. Поэтому именно дата получения Фондом заявления от работодателя, а не дата создания е-больничного влияет на время получения помощи.

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После того, как врач создаст вам медицинское заключение о временной нетрудоспособности (об этом поступит сообщение от E-health), и за ним автоматически сформируется е-больничный, нужно сообщить об этом работодателю любым удобным способом – например, по телефону.

Свидетельством того, что электронный больничный успешно сформировался, является его наличие в личном кабинете застрахованного лица на вебпортале Пенсионного фонда. При необходимости работник может убедиться в наличии е-больничного, авторизовавшись на вебпортале с помощью электронной подписи или BankId.

Также о создании е-больничного сообщит Пенсионный фонд с помощью SMS – в сообщении будет указан номер е-больничного и период его действия. Однако такое SMS поступит, только если застрахованное лицо предварительно зарегистрировалось на портале и в настройках дало согласие на дистанционное информирование.

НАЗНАЧЕНИЕ ПОМОЩИ

Работодатель (а также все работодатели по совместительству) будут видеть ваш е-больничный в своих кабинетах страхователей со дня его открытия, но начнут назначение пособия только после завершения определенного в нем периода нетрудоспособности и истечения срока, в который врачи могут внести изменения.

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Когда е-больничный изменит свой статус на «готово к оплате», работодатель начнет процедуру назначения по нему помощи – сначала электронный документ передадут на рассмотрение Комиссии (уполномоченного) по социальному страхованию предприятия для принятия решения о предоставлении материального обеспечения. Срок рассмотрения документов и принятие такого решения – 10 календарных дней с даты выдачи е-больничного (датой выдачи считается восьмой день после даты закрытия е-больничного, а для больничных по беременности и родам – восьмой день с даты открытия).

Далее бухгалтерия рассчитает сумму материального обеспечения, сформирует по е-больничному заявление-расчет и передаст его в ФССУ на оплату. На этот этап отведено не более 5 рабочих дней. В Фонде рекомендуют подавать заявления-расчеты в электронном виде с помощью специализированного программного обеспечения (обратите внимание, заявление-расчет нельзя подать через соответствующий интерфейс на вебпортале Пенсионного фонда, пока он не имеет функциональной реализации).

В Фонде напоминают, что именно дата получения Фондом заявления-расчета окажет влияние на время финансирования помощи. Поэтому работникам следует не терять связь со своим работодателем и интересоваться состоянием подачи заявления.

ОПЛАТА Е-БОЛЬНИЧНОГО

После того, как заявление подано, следить за оплатой больничных можно онлайн в телеграмм-канале ФССУ: https://t.me/socialfund.

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Чтобы ориентироваться в ежедневной отчетности Фонда, нужно знать точную дату, когда заявление-расчет по вашему больничному было принято на финансирование. Ее можно уточнить непосредственно у работодателя или в отделении Фонда, где он зарегистрирован. Контакты в разрезе регионов (необходимо назвать свой идентификационный код).

Информация о состоянии финансирования обновляется в телеграмм-канале по тегу #фінансування_оперативно. После осуществления финансирования понадобится несколько банковских дней, пока средства поступят на счет работодателя – эта информация отобразится по тегу #фінансування_страхувальників у розрізі регіонів..

Работодатель выплатит пособие застрахованному лицу в ближайший после дня назначения пособия срок, установленный для выплаты заработной платы, или сразу после поступления средств от Фонда.

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Напомним:

В Минздраве разрешили до 1 мая 2022 года в четырех случаях выдавать не электронные больничные, а бумажные. Раньше разрешение действовало только до 1 февраля. При каких условиях это возможно – в материале ТСН.ua.

Больничные листы переходят в онлайн

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