Как получить задолженную пенсию: пошаговая инструкция от Минсоцполитики

Пенсия / © ТСН.ua

Пенсионерам, успешно прошедшим процедуру подтверждения личности, начали возвращать задолженные выплаты в полном объеме. В бюджете Пенсионного фонда Украины (ПФУ) на 2026 год официально заложены средства для погашения всех долгов перед этой категорией граждан.

Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.

Возобновление выплат и сроки

По данным Министерства социальной политики, на начало года выплаты уже вернули 68 тысячам человек. Это граждане, подтвердившие свое лицо и подтверждающие, что не получают финансовую помощь от страны-агрессора. Чиновники уверяют, что финансовый ресурс для закрытия задолженностей полностью сформирован.

«В утвержденном бюджете Пенсионного фонда предусмотрены средства на выплату приостановленных пенсий в полном объеме», — отметил замминистра финансов Денис Улютин.

Кроме этого, он отметил, что государственный бюджет полностью покрывает эти потребности. Для тех, кто еще не успел пройти проверку, срок подачи деклараций был продлен до 1 апреля 2026 года. При этом гражданам, пропустившим сроки по объективным причинам, выплаты были возвращены в автоматическом режиме.

Доступные способы идентификации

В Минсоцполитики подчеркивают, что прохождение проверки является необходимым условием для стабильного получения средств в будущем. Для удобства пенсионеров предусмотрено несколько форматов подтверждения личности:

через портал электронных услуг ПФУ или приложение «Действие»;

с помощью видеоконференцсвязи (онлайн-собеседование);

в отделениях банков или сервисных центрах ПФУ;

через дипломатические учреждения (для тех, кто находится за границей).

«Пенсионный фонд Украины предлагает несколько способов пройти идентификацию — через портал ПФУ и „Действие“, онлайн-собеседование, банк, посольство за рубежом или сервисный центр», — подчеркнули в ведомстве.

Также добавляют, что по завершении процедур выплаты возобновляются автоматически. Все задолженные суммы за период приостановки выплат зачисляются на счета пенсионеров сразу же после успешной идентификации без дополнительных обращений.

Ранее сообщалось, что индексация пенсий состоится весной 2026 года. Впрочем, не все пенсионеры получат повышенные выплаты. Индексация не предусмотрена для тех, кто вышел на пенсию за последние три года, а также для граждан, получающих «специальную пенсию».

Напомним, в текущем году украинцам могут повысить пенсию не только за счет индексации. Некоторым пенсионерам сумму перечислят автоматически сразу после того, как они выполнят определенное условие.