Как получить "зимнюю тысячу" без использования "Дії": доступные варианты

Украинцы могут получить помощь через приложение "Дія", через "Укрпочту" или на карту банка-партнера программы.

С 1 декабря 2024 года в Украине стартовала программа "Зимней еПоддержки", согласно которой каждый украинец, в том числе и дети, имеют возможность получить тысячу гривен для оплаты услуг и товаров.

По словам Премьер-министра Дениса Шмыгаля, существует три варианта получения зимней поддержки.

Первый вариант – через приложение "Дія".

Для получения средств, прежде всего, следует обновить приложение, если его нет – установить:

открыть карточку "Национальный кэшбек" в одном из банков;

в "Действии" в разделе "Сервисы" нужно активировать карту "Национального кэшбека";

выбрать в приложении "Дія" услугу "Зимняя есть Поддержка";

подать заявку на получение пособия;

ждать зачисления средств.

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Второй вариант будет предусматривать возможность получить помощь через "Укрпочту". По информации Шмыгаля, он начнется с 4 декабря.

"Выплаты через "Укрпочту" станут доступны уже на этой неделе. Через почту получить 1 000 смогут люди, которые и так получают определенные средства через "Укрпочту": пенсии, социальную помощь. Как правило, это пенсионеры, люди с инвалидностью I и II групп, а также люди, получающие все виды пенсионных и социальных выплат через "Укрпочту" на территориях активных боевых действий. Выплата произойдет автоматически", – объясняет Шмигаль.

Третий вариант, ориентировочно стартующий 10 декабря, предусматривает получение денег через один из банков-партнеров этой программы.

"Через банки получение помощи смогут оформить пенсионеры, граждане, не имеющие идентификационного кода по религиозным убеждениям, а также попечители или законные представители несовершеннолетних", – говорит Денис Шмигаль.

Он добавил, что за первый день на получение "Зимней еПоддержки" через "Дію" заявления подали более 3,2 миллиона человек.

Напомним, что в декабре украинцам начнут выплачивать тысячу гривен в рамках новой программы "еПідтримка". Тысячу гривен от президента Зеленского можно использовать до конца 2025 года.