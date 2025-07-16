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Как пользоваться кондиционером, чтобы он охлаждал и не съедал бюджет
Компания ДТЭК призывает украинцев внимательно относиться к использованию кондиционеров в жаркий период.
В условиях жаркого лета украинцы массово включают кондиционеры, что значительно повышает нагрузку на энергосистему. В компании ДТЭК призывают использовать охлаждающую технику с умом — не только ради собственного бюджета, но и для энергетической стабильности страны.
Об этом сообщили в ДТЭК.
В частности, специалисты советуют не снижать температуру кондиционера ниже 24°C. Установка температуры ниже 22°C является особенно неэффективной: каждый градус ниже этой отметки может добавить до 8% к счету за электроэнергию.
Еще одна распространенная ошибка — грязные фильтры кондиционера. Если их не чистить хотя бы раз в месяц, техника начинает работать хуже, потреблять больше энергии и может даже перегреться. Также эксперты советуют хотя бы раз в год вызывать мастера, чтобы проверить состояние системы.
Дополнительно в ДТЭК советуют использовать простые способы снижения температуры в помещении: закрывать шторы или устанавливать специальную пленку на окна, которая уменьшает проникновение солнечного тепла. Это позволяет уменьшить нагрузку на кондиционер и снизить потребление электроэнергии.
В компании отмечают: летом потребление в энергосистеме традиционно растет, поэтому экономное использование электроприборов — это не только об уменьшении личных расходов, но и о стабильности поставок света для всех украинцев.
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