С 1 декабря сменить мобильного оператора с сохранением номера можна за 1 день: как это сделать?

С 1 декабря сменить мобильного оператора с сохранением номера можна за 1 день: как это сделать?

С 1 декабря 2021 года в Украине значительно упрощается процедура смены мобильного оператора с сохранением номера. Как теперь можно сменить телефонный номер, узнал ТСН.ua.

Как утверждает Правительственный портал, теперь весь процесс займет не более одного дня. Это значительно улучшит пользовательский опыт и обеспечит удобный переход от мобильного оператора к другому.

Что делать для смены мобильного оператора с сохранением номера

Обратиться с заявлением к оператору, на который вы хотите перейти. Раньше нужно было писать заявление сразу к двум — предыдущему и новому операторам. Для смены мобильного оператора с сохранением номера вас попросят предъявить только свои фамилию, имя и отчество. Раньше для подачи заявления нужно было прийти в магазин предыдущего оператора с паспортом и SIM-картой и пройти процедуру регистрации на смену. Затем повторить ее уже в магазине нового оператора. Как только заявление будет принято, договор с бывшей компанией автоматически разорвется.

Однако следует обратить внимание, что сменить мобильного оператора с сохранением номера телефона могут только абоненты без контракта (по предоплате).

Напомним, что ранее услуга смены мобильного оператора с сохранением номера в Украине занимала 3-4 дня. При этом с 1 мая 2019 года (когда впервые появилась данная процедура) было получено более 200 тысяч обращений. Однако в 40% случаев заявителям было отказано.

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