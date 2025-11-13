Как помочь бездомным животным пережить зиму: стартовала кампания "Зажги звезду тепла"

Реклама

Немного дыма, запах дров, собачий лай и тысячи преданных глаз пушистиков, стремящихся к любви — именно в такой атмосфере, полной искренности, стартовала жизненно важная благотворительная инициатива.

В приюте Best Friends Киевской области сеть EVA и фонд Happy Paw объявили о начале проекта «Зажги звезду тепла». Его цель — собрать 2,5 млн грн, чтобы обеспечить комфортную зимовку для более чем 20 тысяч собак и кошек по всей стране.

Привлечь внимание к акции и окунуться в реалию приюта представители медиа и инфлюэнсеры — актер, телеведущий и военный Даниэль Салем, певица Lida Lee, телеведущие Неля Шовкопляс и Мила Еремеева, блогеры Богдан Ревков и a_eto_hanna, лидер группы Anoe. Они приехали, чтобы увидеть , как живут жители приюта Best Friends, и узнать, что нужно, чтобы животные не замерзли зимой.

Как приют Best Friends стал символом несокрушимости

Создано более 10 лет назад, приют Best Friends в селе Фасова на Киевщине — один из самых больших в Украине. Сегодня здесь живет более 700 собак, 300 кошек, а также лошади и даже лисы.

У каждого животного своя печальная история, например одну из лисичек, хотели использовать для притравки охотничьих собак, но волонтеры вовремя ее спасли и передали в приют. Коней забрали из киевского и львовского ипподромов, когда они уже состарились и не могли участвовать в соревнованиях. Также в приюте есть четыре среднеазиатских овчарки. У алабая по имени Батыр умер владелец. Родственники испугались великана и, не зная, что с ним делать, вызвали ветеринара, чтобы усыпить пса. Но врач не смог этого сделать – позвонил в приют Best Friends. Так Батыр получил второй шанс.

Первые месяцы сотрудники не могли даже войти в его вольер — корм приходилось бросать через решетку. Со временем собака начала доверять, но подпускает только двух работников. Теперь у него спокойная жизнь.

Некоторые животные потеряли дом из-за войны или человеческой жестокости, а некоторые никогда и не знали, что такое дом, тепло и забота, пока не оказались в приюте.

Во время полномасштабной войны убежище Best Friends стало символом несокрушимости: убежище подверглось авианалетам и обстрелам, которые уничтожили около 70% помещений.

«У каждого животного в приюте своя история: когда-то болезненная, но теперь наполненная надеждой. И именно от людей зависит, каким будет его продолжение. Спасибо всем, кто ежегодно присоединяется к кампании и зажигает свою звезду тепла, чтобы согреть тех, кто так ждет заботы», — Анастасия Аболешева, руководитель PR&Comms фонда Happy Paw.

Несмотря на колоссальные потери, команда восстановила территорию и открыла двери для еще большего количества животных, в частности, эвакуированных из самых горячих прифронтовых регионов.

Тепло для жителей приюта зимой — вопрос выживания

Старт кампании «Зажги звезду тепла» ознаменовали символической разрубкой дров. Первое бревно разрубил актер, а ныне военный Даниэль Салем, который, кстати, тоже воспитывает собаку, которую в свое время взял из приюта. Эта символическая разрубка бревна стала ярким напоминанием: тепло для бездомных животных зимой – это вопрос выживания.

Гости приюта провели день среди пушистых жителей: кормили и выгуливали собак, играли с котиками и участвовали в фотоквесте. Они осматривали вольеры, зоны хранения запасов и обогрева, слушая трогательные, порой драматические истории тех, для кого убежище стало единственным убежищем на пути к желаемой семье.

Системная забота: поражающие результаты.

Для EVA и Happy Paw помощь животным – это системный подход, направленный на длительное изменение культуры.

"Направление помощи животным — часть нашего мировоззрения и ДНК EVA. Мы начинали с маленькой внутренней традиции, а сегодня оно переросло в ежегодную системную кампанию, которая спасает жизнь и меняет отношение к животным. Мы искренне благодарны всем, кто приобщался к нашим предыдущим инициативам и поддерживает нынешний голос." Гнатик, руководитель PR-направления сети EVA и EVA.UA.

За годы партнерства их совместные инициативы уже добились ощутимых результатов:

119 приютов по всей стране получили помощь.

Более 31 000 собак и кошек пережили зиму в тепле.

Собрано 6,7 млн грн благодаря более чем 550 000 благотворителей.

Как подарить тепло

Поддержать инициативу «Зажги звезду тепла» и помочь убежищам пережить эту зиму можно с 13 ноября по 31 декабря включительно:

донатом от 1 грн. на кассах магазинов EVA;

онлайн на сайте teploeva.happypaw.ua .

Все собранные средства фонд Happy Paw направит на закупку дров, будок, обогревателей и материалов для утепления помещений и вольеров для животных по всей Украине.