Как помочь человеку, у которого диагностировали ВИЧ: советы специалистов

Будьте готовы к открытому и честному разговору о ВИЧ.

Здоровье человека — вряд ли это та вещь, о которой хочется делиться с кем угодно. Многие недуги окутаны тонами мифов, предрассудков, суждений. ВИЧ — вероятно самый замалчиваемый диагноз. Однако каждому человеку с ВИЧ важно получить поддержку и принятие от ближайшего окружения. В моменты отчаяния очень важно, чтобы близкие люди сумели найти слова поддержки, смогли посоветовать и не оставить человека с его просьбами или размышлениями наедине.

Об этом пишет Центр общественного здоровья Украины.

Вот несколько советов, которые помогут поддержать вашего близкого человека, которому недавно диагностировали ВИЧ:

Говорите

Будьте готовы к открытому и честному разговору о ВИЧ. Следуйте примеру человека, у которого диагностировали ВИЧ. Они могут не всегда хотеть говорить об этом или быть готовыми к такому разговору. Для них важно иметь такую же связь с вами, как и диагноз. Делайте все, что вы делали вместе и раньше, говорите о тех же вещах, о которых вы говорили и до диагноза. Покажите им, что вы видите в них того же человека и что они больше, чем их диагноз.

Слушайте

Диагноз ВИЧ – это новость, изменяющая жизнь. Выслушайте человека и предложите поддержку. Убедите их, что ВИЧ – это вполне контролируемое состояние здоровья. Есть лекарства, которые могут ингибировать вирус иммунодефицита в организме и помочь оставаться здоровыми.

Учитесь

Узнайте больше о ВИЧ: что это такое, как он передается, как его лечить и как живущие с ВИЧ люди могут оставаться здоровыми. Чем лучше вы в этой теме разберетесь, тем легче вам будет поддержать вашего близкого человека. Поделитесь проверенными источниками, например сайтом arv.phc.org.ua или prozdorovia.in.ua. Знания придают силы, но обращайте внимание, что ваш друг может не сразу захотеть получить информацию.

Поощряйте лечение

Некоторым людям, которым недавно был поставлен диагноз, может быть трудно сделать первый шаг к лечению ВИЧ. Ваша поддержка и помощь могут быть полезны. Раннее обращение за медицинской помощью, начало лечения антиретровирусной терапией или АРТ, соблюдение режима приема лекарств и продолжение лечения — все это поможет человеку, живущему с ВИЧ, держать вирус под контролем и предотвратить прогрессирование ВИЧ-инфекции в СПИД.

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Лечение ВИЧ антиретровирусной терапией рекомендуется всем людям, живущим с ВИЧ, и должно быть начато как можно скорее после установления диагноза. Посоветуйте человеку обратиться к врачу и как можно скорее приступить к лечению. АРВ-терапия в Украине абсолютно безвозмездна! Необходимые препараты закупает государство, а врачи назначают лечение индивидуально.

Получить АРВ-препараты можно в кабинетах доверия, СПИД-центрах или партнерских организаций. Подробности можно узнать на горячей линии по вопросам ВИЧ/СПИДа: 0–800–500–451.

Более подробно об АРВ-терапии читайте здесь: arv.phc.org.ua

Поддерживайте приверженность лечению

Для людей, живущих с ВИЧ, важно принимать лекарства против ВИЧ каждый день. Спросите близкого человека, что вы можете сделать, чтобы помочь ему установить режим приема лекарства и соблюдать его. Также спросите, какие потребности в них могут быть, и как вы можете помочь им сохранить здоровье.

Если вы являетесь сексуальным партнером человека, у которого диагностирован ВИЧ, вам также следует пройти тестирование, чтобы узнать свой ВИЧ-статус. Если у вас отрицательный результат, поговорите с врачом о PrEP (доконтактная профилактика), ежедневном приеме лекарства для предотвращения инфицирования ВИЧ. PrEP рекомендуется людям с высоким риском инфицирования ВИЧ, включая тех, кто находится в длительных отношениях с партнером, инфицированным ВИЧ.

Помните, диагноз ВИЧ не определяет никого как человека и не делает ни лучше, ни хуже. Главное, что вирус можно контролировать благодаря одной таблетке в день.

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