Как помочь пожилым людям справиться с тревожностью во время военных действий: советы психолога

Как помочь пожилым людям справиться с тревожностью во время военных действий: советы психолога

Люди пожилого возраста нуждаются в общении, поэтому не стоит ограничивать близких в звонках и встречах с друзьями.

Пожилые люди более уязвимы, состояние тревоги и страха негативно влияет не только на их эмоциональную сферу, но и физическую. В это непростое время уделите внимание своим родителям, бабушкам, дедушкам.

Как помочь пожилым людям справиться с тревожностью во время военных действий, в паблике "Психологическая поддержка" рассказала психолог Лейла Гасанова.

Прежде всего, для противостояния стрессу нужно объединяться. Семья должна сплотиться. Это поможет выстоять всем – пожилым родителям, детям, подросткам. Вот как это лучше сделать:

Поддерживайте постоянную связь, независимо от того, в одном городе вы живете или в разных . Следует звонить пожилым членам семьи утром и вечером, не проявляя собственную тревогу и страхи. Во время разговоров следует быть уверенными и спокойными. Передавайте трубку детям и внукам – пусть они поднимут настроение старикам. Важно договориться, что вы связываетесь по нескольку раз в день, не сбрасываете звонок. Укажите, что такие звонки не проявление контроля, а забота. Если вы живете неподалеку друг от друга, наведывайтесь почаще, пусть это будут даже десятиминутные встречи.

. Следует звонить пожилым членам семьи утром и вечером, не проявляя собственную тревогу и страхи. Во время разговоров следует быть уверенными и спокойными. Передавайте трубку детям и внукам – пусть они поднимут настроение старикам. Важно договориться, что вы связываетесь по нескольку раз в день, не сбрасываете звонок. Укажите, что такие звонки не проявление контроля, а забота. Если вы живете неподалеку друг от друга, наведывайтесь почаще, пусть это будут даже десятиминутные встречи. Проговорите план действий на случай кризиса и будьте готовы ко всему . Разработайте и обсудите план максимально конкретно по пунктам – от документов и аптечки до точки сбора. Такая последовательность и ясность успокоит пожилых людей.

. Разработайте и обсудите план максимально конкретно по пунктам – от документов и аптечки до точки сбора. Такая последовательность и ясность успокоит пожилых людей. Не отмахивайтесь от стремления пожилых людей запастись продуктами . Это нормальная реакция людей, помнящих войну и голод. Помогите своим близким сделать закупку, если запасы в кладовке их успокоят. Будьте терпеливы, не критикуйте.

. Это нормальная реакция людей, помнящих войну и голод. Помогите своим близким сделать закупку, если запасы в кладовке их успокоят. Будьте терпеливы, не критикуйте. Заботьтесь о здоровье своих пожилых родственников . Спросите, все ли лекарства у них есть, какое у них самочувствие. Если необходимо пополнить аптечку, особенно когда речь идет о лекарствах против хронических заболеваний, помогите им в этом. Если нужно получить новый рецепт на лекарство, помогите в этом тоже. Желательно, чтобы у людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, был свой тонометр – помогите близкому человеку приобрести его и научите пользоваться.

. Спросите, все ли лекарства у них есть, какое у них самочувствие. Если необходимо пополнить аптечку, особенно когда речь идет о лекарствах против хронических заболеваний, помогите им в этом. Если нужно получить новый рецепт на лекарство, помогите в этом тоже. Желательно, чтобы у людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, был свой тонометр – помогите близкому человеку приобрести его и научите пользоваться. Обсудите, сколько, где и какие новости смотреть и слушать . Объясните, что сейчас большое количество информации является провокационной и ложной, а значит, может повредить. Вместе выберите одно или несколько СМИ, которым вы доверяете, и позаботьтесь, чтобы ваши родные не стали жертвами фейков.

. Объясните, что сейчас большое количество информации является провокационной и ложной, а значит, может повредить. Вместе выберите одно или несколько СМИ, которым вы доверяете, и позаботьтесь, чтобы ваши родные не стали жертвами фейков. Чаще обнимайте . Переоценить важность прикосновений просто невозможно, и они нужны как никогда. Так проявляется ваша любовь и забота, даруется чувство защищенности, нужности, снимается множество психологических и физиологических проблем.

. Переоценить важность прикосновений просто невозможно, и они нужны как никогда. Так проявляется ваша любовь и забота, даруется чувство защищенности, нужности, снимается множество психологических и физиологических проблем. Поощряйте компанию и общение . Люди пожилого возраста нуждаются в общении, поэтому не стоит ограничивать своих близких в звонках и встречах с друзьями. Однако следует отметить, что общение с некоторыми людьми может принести не облегчение, а печаль, тревогу и токсичные эмоции. От таких знакомых следует на время дистанцироваться ради собственного благополучия.

. Люди пожилого возраста нуждаются в общении, поэтому не стоит ограничивать своих близких в звонках и встречах с друзьями. Однако следует отметить, что общение с некоторыми людьми может принести не облегчение, а печаль, тревогу и токсичные эмоции. От таких знакомых следует на время дистанцироваться ради собственного благополучия. Не дискутируйте о политике. Розлад в отношениях взрослых детей и родителей в настоящее время особенно остро вносит отсутствие единства в оценке происходящего. Не забывайте, что вы едва ли не единственная опора и поддержка для своих близких. Сейчас время единения и помощи. Отложите выяснение мировоззренческих вопросов на потом.

"Важно! Не забывайте о пожилых людях, которые рядом с вами: соседи, коллеги, просто бабушка в магазине. Помогайте одиноким старикам, если у вас есть такая возможность. Не оставайтесь равнодушными к другим в это время", — резюмировала психолог.

Напомним, возраст самой старшей спасенной женщины из Бучи составляет 106 лет.

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