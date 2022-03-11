Как помочь военным с посттравматическим стрессовым расстройством: список советов

Как помочь военным с посттравматическим стрессовым расстройством: список советов

Во многих военнослужащих после первого пребывания в зоне боевых действий могут наблюдаться симптомы депрессии.

Перед лицом войны и постоянной постоянной угрозы терроризма украинские военные испытывают крайне интенсивные эмоции. Интенсивные ощущения беспокойства, гнева и уныния, характерные для большинства людей, являются здоровой и нормальной реакцией на боевые события. Но некоторые военные могут иметь более глубокие реакции на боевые действия, нарушающие их психологическое здоровье.

Об этом пишет Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

Продолжительность пребывания в зоне боевых действий связана с большим риском развития посттравматического стрессового расстройства (далее – ПТСР), на развитие которого влияет:

применение военнослужащим оружия с летальным исходом даже для врага;

если военнослужащий являлся свидетелем гибели собратьев и мирного населения.

Симптомы боевой травмы у военнослужащих

У многих военнослужащих после первого пребывания в зоне боевых действий могут наблюдаться симптомы депрессии, тревоги или острой реакции на боевой стресс или боевую травму, депрессивные реакции, генерализованное тревожное расстройство. Многие нуждаются в помощи специалистов – психологов, психиатров, психотерапевтов, поскольку имеют больший риск развития ПТСР.

Установлено, что от 20% до 40% военнослужащих нуждаются в психологической помощи. Симптомы острой травмы выявляют у 60-80% военнослужащих, которые были очевидцами гибели собратьев или мирного населения или видели тела умерших. Риск появления симптомов нарушения психики касается младших военнослужащих в возрасте 18-24 лет, у которых выявлены симптомы депрессии или у которых были проблемы с алкоголем.

Симптомы ПТСР развиваются примерно у 12-20% военнослужащих, перенесших боевую травму, но не обратившихся за психологической помощью из-за опасений пренебрежения за проявления слабости, трусости, угрозы военной карьере.

Некоторые важные типичные симптомы развития ПТСР:

чрезмерный контроль: компульсивное проверка дверей, окон, транспортных средств с целью убедиться, что они в безопасности. Этот симптом может быть связан с большим риском развития ПТСР;

чрезмерные и доминирующие переживания военнослужащих за своих близких – родителей или детей, супругов.

Военнослужащие, наиболее уязвимые к развитию ПТСР:

при наличии перенесенных психических травм в прошлом, в частности, связанных с насильственными действиями;

риск вдвое выше, если промежуток между предыдущей и боевой травмой менее 5 лет.

Практические рекомендации для специалистов:

1. Потребность в большем внимании к восстановлению положительных отношений военнослужащих с социальным окружением – близкими, родителями, друзьями, а не замыкания в кругу собратьев.

2. Своевременное выявление и адекватная оценка компульсивного поведения.

Специалистам сферы психического здоровья при оказании неотложной помощи следует подчеркивать, что эти симптомы – проявления нормальной реакции на боевую ситуацию, что будет способствовать большему доверию военнослужащих к психологам и психотерапевтам.

3. Предоставление соответствующей информации командирам, родным, друзьям, что будет способствовать лучшей поддержке и поощрению получить психологическую помощь.

4. Обоснование ранних вмешательств с целью предотвращения развития ПТСР.

5. Обращение внимания на нарушение памяти (проблемы с формированием последовательности событий, припоминание, отделение первоочередного от второстепенного и т.п.).

6. Профилактика повторного переживания симптомов травмы, застревания в них.

7. Проработка интенсивных эмоциональных реакций, сопровождающихся интенсивными физиологическими реакциями.

8. Внимание к проявлениям диссоциации или отстраненности как важному предиктору ПТСР.

9. Придание смысла травматическим переживаниям с целью более полной интеграции этих воспоминаний в действующую память.

Потенциальные профилактические мероприятия:

Психологические и фармакологические мероприятия как в сочетании, так и отдельно.

Психологические мероприятия, предотвращающие развитие ПТСР, включают в себя базовые подходы:

1. Интервенции психологического дебрифинга – внимательное слушание описания субъективных переживаний военнослужащих во время травматических событий, включая описание критического стресса и кризисного управления стрессом.

2. Психологическая неотложная помощь.

3. Травмофокусированная когнитивно-поведенческая терапия.

4. Улучшение навыков управления стрессом.

5. Десенсибилизация и репроцессуализация движением глаз (EMDR).

6. Психообразование.

7. Физические упражнения, подвижный образ жизни, йога, управляемое воображение.

Цель мер психологического дебрифинга – обучение потерпевших по формированию адекватных реакций на травму и содействие уменьшению стыда и страха в случае необходимости поделиться своими переживаниями и эмоциональными реакциями на боевые события.

Дебрифинг проводят в виде одной сессии непосредственно после травматического события со всеми находившимися под влиянием такой ситуации. Цель – содействие нормализации реакции на стресс и содействие желанию рассказывать о своих переживаниях и реакциях. Мультидисциплинарная команда обучает потерпевших навыкам преодоления стресса и предлагает дополнительные виды помощи тем, кто в этом может нуждаться. Процедура дебрифинга гибкая и не жестко структурированная.

Кризисная поддержка с целью содействия снижению первичного посттравматического стресса и поддержка в формировании навыков адаптации к пребыванию в условиях стресса:

Система предотвращения реакций на травму состоит из 8 шагов:

1. Контакт

2. Безопасность

3. Стабилизация

4. Сбор и предоставление информации

5. Практическая помощь

6. Восстановление связей и социальная поддержка

7. Информирование о способах овладения стрессом

8. Связь со специалистами

Два преимущества – возможность мобильного и быстрого оказания помощи пострадавшим в результате травмы в местах их нахождения. Цель – преодоление растерянности и беспомощности.

Принципы оказания кризисной стрессовой помощи можно применять сразу после травматического события даже в полевых условиях, госпитальных центрах травмы, кризисных центрах. Большинство форм кризисной травматической помощи кратковременны и включают еженедельные сессии продолжительностью 60-90 минут. Формат: групповой, индивидуальный.

Читайте также: