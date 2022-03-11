Как помочь военным с посттравматическим стрессовым расстройством: список советов

Во многих военнослужащих после первого пребывания в зоне боевых действий могут наблюдаться симптомы депрессии.
Перед лицом войны и постоянной постоянной угрозы терроризма украинские военные испытывают крайне интенсивные эмоции. Интенсивные ощущения беспокойства, гнева и уныния, характерные для большинства людей, являются здоровой и нормальной реакцией на боевые события. Но некоторые военные могут иметь более глубокие реакции на боевые действия, нарушающие их психологическое здоровье.
Об этом пишет Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.
Продолжительность пребывания в зоне боевых действий связана с большим риском развития посттравматического стрессового расстройства (далее – ПТСР), на развитие которого влияет:
применение военнослужащим оружия с летальным исходом даже для врага;
если военнослужащий являлся свидетелем гибели собратьев и мирного населения.
Симптомы боевой травмы у военнослужащих
У многих военнослужащих после первого пребывания в зоне боевых действий могут наблюдаться симптомы депрессии, тревоги или острой реакции на боевой стресс или боевую травму, депрессивные реакции, генерализованное тревожное расстройство. Многие нуждаются в помощи специалистов – психологов, психиатров, психотерапевтов, поскольку имеют больший риск развития ПТСР.
Установлено, что от 20% до 40% военнослужащих нуждаются в психологической помощи. Симптомы острой травмы выявляют у 60-80% военнослужащих, которые были очевидцами гибели собратьев или мирного населения или видели тела умерших. Риск появления симптомов нарушения психики касается младших военнослужащих в возрасте 18-24 лет, у которых выявлены симптомы депрессии или у которых были проблемы с алкоголем.
Симптомы ПТСР развиваются примерно у 12-20% военнослужащих, перенесших боевую травму, но не обратившихся за психологической помощью из-за опасений пренебрежения за проявления слабости, трусости, угрозы военной карьере.
Некоторые важные типичные симптомы развития ПТСР:
- чрезмерный контроль: компульсивное проверка дверей, окон, транспортных средств с целью убедиться, что они в безопасности. Этот симптом может быть связан с большим риском развития ПТСР;
- чрезмерные и доминирующие переживания военнослужащих за своих близких – родителей или детей, супругов.
Военнослужащие, наиболее уязвимые к развитию ПТСР:
- при наличии перенесенных психических травм в прошлом, в частности, связанных с насильственными действиями;
- риск вдвое выше, если промежуток между предыдущей и боевой травмой менее 5 лет.
Практические рекомендации для специалистов:
1. Потребность в большем внимании к восстановлению положительных отношений военнослужащих с социальным окружением – близкими, родителями, друзьями, а не замыкания в кругу собратьев.
2. Своевременное выявление и адекватная оценка компульсивного поведения.
Специалистам сферы психического здоровья при оказании неотложной помощи следует подчеркивать, что эти симптомы – проявления нормальной реакции на боевую ситуацию, что будет способствовать большему доверию военнослужащих к психологам и психотерапевтам.
3. Предоставление соответствующей информации командирам, родным, друзьям, что будет способствовать лучшей поддержке и поощрению получить психологическую помощь.
4. Обоснование ранних вмешательств с целью предотвращения развития ПТСР.
5. Обращение внимания на нарушение памяти (проблемы с формированием последовательности событий, припоминание, отделение первоочередного от второстепенного и т.п.).
6. Профилактика повторного переживания симптомов травмы, застревания в них.
7. Проработка интенсивных эмоциональных реакций, сопровождающихся интенсивными физиологическими реакциями.
8. Внимание к проявлениям диссоциации или отстраненности как важному предиктору ПТСР.
9. Придание смысла травматическим переживаниям с целью более полной интеграции этих воспоминаний в действующую память.
Потенциальные профилактические мероприятия:
Психологические и фармакологические мероприятия как в сочетании, так и отдельно.
Психологические мероприятия, предотвращающие развитие ПТСР, включают в себя базовые подходы:
1. Интервенции психологического дебрифинга – внимательное слушание описания субъективных переживаний военнослужащих во время травматических событий, включая описание критического стресса и кризисного управления стрессом.
2. Психологическая неотложная помощь.
3. Травмофокусированная когнитивно-поведенческая терапия.
4. Улучшение навыков управления стрессом.
5. Десенсибилизация и репроцессуализация движением глаз (EMDR).
6. Психообразование.
7. Физические упражнения, подвижный образ жизни, йога, управляемое воображение.
Цель мер психологического дебрифинга – обучение потерпевших по формированию адекватных реакций на травму и содействие уменьшению стыда и страха в случае необходимости поделиться своими переживаниями и эмоциональными реакциями на боевые события.
Дебрифинг проводят в виде одной сессии непосредственно после травматического события со всеми находившимися под влиянием такой ситуации. Цель – содействие нормализации реакции на стресс и содействие желанию рассказывать о своих переживаниях и реакциях. Мультидисциплинарная команда обучает потерпевших навыкам преодоления стресса и предлагает дополнительные виды помощи тем, кто в этом может нуждаться. Процедура дебрифинга гибкая и не жестко структурированная.
Кризисная поддержка с целью содействия снижению первичного посттравматического стресса и поддержка в формировании навыков адаптации к пребыванию в условиях стресса:
Система предотвращения реакций на травму состоит из 8 шагов:
1. Контакт
2. Безопасность
3. Стабилизация
4. Сбор и предоставление информации
5. Практическая помощь
6. Восстановление связей и социальная поддержка
7. Информирование о способах овладения стрессом
8. Связь со специалистами
Два преимущества – возможность мобильного и быстрого оказания помощи пострадавшим в результате травмы в местах их нахождения. Цель – преодоление растерянности и беспомощности.
Принципы оказания кризисной стрессовой помощи можно применять сразу после травматического события даже в полевых условиях, госпитальных центрах травмы, кризисных центрах. Большинство форм кризисной травматической помощи кратковременны и включают еженедельные сессии продолжительностью 60-90 минут. Формат: групповой, индивидуальный.
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