Как помолиться о защите военных: сильнейшие молитвы-обереги для воинов

Верующие в эти непростые для Украины месяцы часто обращаются к Богу и просят защиты и благословения для украинских военных. ТСН.ua подобрал для всех, кто хочет присоединиться, сильные молитвы для идущих на войну воинов и оберегающих Родину.

Молиться за воинов, защищающих Украину от оккупантов, можно каждый день. Делать это в церкви не обязательно – можно найти минутку дома или на работе, во время выполнения повседневных дел. Перед тем, как объявлять молитву, лучше прочитать ее несколько раз, чтобы не останавливаться.

Самая сильная молитва-оберег для воинов

Боже Великий, Боже Всесильный! Мы, грешные дети твои, в повиновении сердец наших приходим к Тебе и преклоняем головы наши. Отче! Прости вины наши и вины отцов, дедов и прадедов наших. Прими ныне, умоляем тебя, искреннюю молитву нашу и благодарность нашу за безграничное милосердие Твое к нам. Выслушай наши молитвы и прими мольбы наших сердец. Благослови нашу Родину Украину, победу над врагом, судьбу и счастье ей дай. Премилостивый Господи, всем, кто прибегает к Тебе с мольбой, воздай милость Твою. Умоляем Тебя, Боже, за воинов и защитников, за братьев и сестер наших и за всех нуждающихся в твоем милосердии и помощи твоей. Соедини нас всех в единую великую Христову семью, чтобы все люди Украины нашим единством и победами славили величественное имя твое всегда, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Как молиться за воина великомученику Георгию Победоносцу

Святой, славный и всехвальный великомученику Георгию! Собрании в храме твоем и перед иконой твоей святой поклоняется человек, молим Тебя, известный желания нашего заступаю, моли с нами и о нас умоляем от своего милостыню Бога, так милостиво услышит нас, просящих его милостыню, и не оставит вся наша во спасение и житию нужна просьба и дарит нашей стране победу на опротестовния; и пока, припадая, молим Тебя, Святой победоносный: укрепи данной тебе благодатью в бранях православное воинство, разруши силы восстающих врагов, так постыдятся и постыдятся, и дерзость их так сокрушится, и так отведут, как мы имеем божественную помощь, скорби и обстоятельства сущим, многомощное яви свое покровительство. Умоли Господа Бога, всей твари Творца, избавить нас от вечного мучения, так прославляем Отца, и Сына, и Святого Духа и твое исповедуем покровительство ныне, и постоянно, и во веки веков. Аминь.

Молитва-оберег для воина-мужа, которую читают супруги к Богородице

О Пречистой Деве, Матери Господа Всевышних сил, Неба и земли казацкой царицы! Прими мою, рабы Божией (имя) молитву за человека моего, и защити нас, недостойных рабов Твоих, и вознеси молитвы наши к Престолу Богу и Сыну Твоему, чтобы милостив ко лжи нашим И послал благодать Свою к уважающим Всечестное имя Твое и с верой и любовью кланяется благовестной иконе твоей. Будь милосерден к рабу Божию (имя) и защити его своей силой! Ибо молюсь к Тебе Пречистая и непорочная Дева, как ко всемогущей заступнице и виновнице спасения нашего! Сохрани соборность земли нашей Украинской, покрой нас святым Твоим Омофором от посягательства злых нечистых сил и всякого супостата, да будет в стране нашей правда Господня, и да сохранится в народе нашем святодийский язык и обычаи. Аминь.

Молитва для защитников, идущих на войну

Предвечный Творче, Боже мира и добра, своей непостижимой силой стань сегодня на защиту твоих верных сыновей и дочерей, которые, рискуя собственной жизнью, стали на защиту своего народа.

Будь для каждого из них силой и мощью, верной опорой в момент испытаний и светлым горизонтом в сумраке угроз. Увенчай их усилия победой добра над злом, правды над ложью, справедливости над оскорблением. Подведи каждого, кто споткнется; возврати каждого потеряющегося; повесели каждого, израненного сердцем; Воскресение даруй всем павшим за своих братьев и сестер. Сделай их надежной опорой для украинского народа – его щитом и его надеждой. А в грозном клекоте боя дай каждому из них силы и отваги не сойти с дороги, ведущей к окончательной победе.

Боже, пусть будет завтра и пусть будет мирный Рассвет, а на его страже пусть верно стоит отважный защитник Украины — украинский воин! Аминь.

Молитва за Украину, мир и спокойствие

Отче наш! Молимся к тебе за мир и покой для нашей великой единой семьи Дай нам Бог жить в любви к ближнему, в уважении прав и свобод каждого, не разжигая непремирения. Царь Небесный! Верю в наше единство, потому что это великая Сила Твоя! Верую, в силу духа нашего, ибо это чудо Творения Твоего! Верю, что эти слова остановят темные силы. Пусть эта битва на небе будет на победу Света! Слава Тебе, Боже! Пусть животворная роса упадет на наши земли Пусть уймется раздор Пусть исчезнут зависти и разжигание страстей Чтобы полюбили мы друг друга И, как одно целое, пребывали в Тебе. И помоги нам найти примирение. Защити менее защищенных. Осуши слезы заплаканных, Скрепи веру сомневающихся Пошли в наши сердца любовь друг к другу, мир и покой. Господи! Благослови Украину и все семьи наши Научи нас не продавать свою совесть ни дешево, ни дорого. Защити нас от врагов видимых и невидимых, желающих поработить нас. Дай нам, Боже, жить свободной жизнью Дай лучшую судьбу нашему народу Дай нам единство, мир и покой Господи! Сохрани Украину Боже, прими мою молитву За Украину! За Мир! и Спокойствие! Аминь.

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