Как помощь США Украине повлияет на ход войны: прогноз генерала Маломужа

Украина после получения пакета помощи от США, вероятно, может перейти от обороны к проведению наступательных операций во второй половине лета.

Такое мнение высказал генерал армии Украины, глава Службы внешней разведки Украины (2005-2010) Николай Маломуж в эфире Эспрессо.

"Почему-то в России решили, что в США не поддержат пакет помощи Украине. Фактически, россияне за период задержки американской помощи определили для себя цели. Сегодня они проводят тактическое наступление на нескольких участках фронта. И планируют кафиры на май-июнь перейти к большому стратегическому наступлению" ", – говорится в сообщении.

В частности, россияне заявили о цели захвата Донецка, Луганска, частично Харьковской и Запорожской области.

"Эти цели они ставили, рассчитывая на то, что Украина не получит пакет помощи от США", – пояснил Маломуж.

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По его мнению, пакет США полностью разрушает масштабные планы РФ.

"Очевидно, что в российской разведке были даны о том, что пакет помощи Украине от США не будет принят. Впрочем, перспектив у них нет. Системных резервов для наступления на четырех направлениях у них нет. Украина наоборот, имеет хорошие перспективы успешно держать оборону". И, вероятно, к концу лета подготовить наступательные операции», – добавил он.

Напомним, палата представителей США (одна из палат Конгресса, где большинство у республиканцев) после более чем полугодового блокирования военной и финансовой помощи Украине наконец-то одобрила столь нужный Киеву законодательный пакет на более чем 60 миллиардов долларов.

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