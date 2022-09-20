Как помыть окна, чтобы были идеально чистыми: нужно всего два ингредиента.

Чтобы окна в доме были идеально чистыми, вам понадобятся всего два ингредиента. Какие именно читайте в материале ТСН.ua.

Часто бывает, что на окнах остаются разводы даже после того, как их помыли магазинными средствами. Однако существует два способа, которые помогут получить блестящие и идеально чистые окна с помощью всего двух ингредиентов. И их можно обнаружить в каждом доме.

Пищевая соль

Это простой, но эффективный народный метод. Нужно растворить 2 столовых ложки соли в 1 л теплой воды. Средство перелить в бутылочку с распылителем и промыть окна как обычно. Не забудьте в конце протереть стекло насухо мягкой тряпкой.

Нашатырный спирт

Вы сможете быстро получить идеально чистые окна, но мыть их придется в резиновых перчатках, ведь нашатырный спирт опасен для кожи рук.

Добавьте 1 мл нашатырного спирта в 1 л воды. Поместите полученный раствор в бутылочку с распылителем, распылите на стекло, протрите тряпкой, а затем досуха вытрите салфеткой. Единственным недостатком этого метода можно назвать резкий запах. Поэтому после уборки нужно обязательно проветрить помещение.

Теперь вы знаете, как помыть окна, чтобы они были идеально чистыми и без разводов, с помощью всего двух ингредиентов.