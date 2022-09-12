Как помыть окна снаружи, если живешь на высоком этаже

Наружная сторона окон загрязняется очень быстро, так как постоянно подвергается воздействиям воды, грязи. Мытье окон снаружи, да еще и на высоте, достаточно трудоемкий процесс. Рассказываем, как вымыть окна снаружи, на высоте в материале ТСН.ua
Для того чтобы помыть окна снаружи нужны будут:
- миски или ведра с водой,
- тряпки хозяйственные, резиновые, поролоновые или тканевые губки, мочалки,
- мыльные растворы, спиртовые растворы.
- швабра.
Вода для мытья окон снаружи должна быть теплой, даже горячей, мыльные растворы должны давать много пены. Вместимости с водой лучше брать две – одну для раствора, другую емкость для воды, которая нужна, чтобы смывать мыльный раствор. Мочалки, губки и скребки для мытья должны иметь прорезиненную поверхность и не иметь железной щетины, которой можно поцарапать стекло.
Как вымыть окна снаружи, на высоте с помощью специального оборудования
Главный принцип мойки окон – это ваша безопасность, ни в коем случае не рискуйте и не вылезайте из окна в попытке добраться до самых дальних углов. Можно купить специальное оборудование, которое сделает этот процесс более комфортным и безопасным – снаружи помыть окна помогут телескопические швабра и магнитные щетки.
- Швабру с телескопической ручкой можно "подогнать" по размеру под окна. Наконечник швабры имеет поролоновую и резиновую часть, с помощью которых распределяется моющее средство, соскребается грязь и удаляются разводы. Чтобы помыть окно с помощью телескопической швабры, сначала поролоновую часть обрабатывают мыльным раствором, выжимают и моют. В зависимости от степени загрязнения процедуру можно повторить несколько раз. Скребок с резиновой прослойкой поможет убрать со стекла остатки воды и моющего средства.
- Конструкция магнитной щетки составляет две губки, которые соединяются между собой с помощью сильного магнита. Одна часть губки крепится на наружной части окна, а вторая – из внутренней. Нужно взяться за ручку магнитной швабры и водить ею по внутренней части окна. Благодаря магниту будет двигаться и наружная часть щетки, тем самым окно будет очищаться синхронно и снаружи, и внутри. Сила магнита должна быть достаточно велика, иначе качественно помыть окна не получится.
Как помыть окна с внешней стороны
- Смочить снаружи всю поверхность стекла мыльным раствором с помощью швабры с тряпкой.
- Намоченные окна оставить в таком состоянии на несколько минут, через 3 – 5 минут мыльным раствором очистить стекла от грязи и разводов.
- Чистой тряпкой смывать мыльный раствор с окна до тех пор, пока на нем не останется мыла. Специальной тряпкой с микрофиброй вытереть досуха поверхность стекла.
- Чтобы окна на балконе и лоджии были блестящие до весны, в воду для смывания можно добавить немного уксуса или лимонной кислоты. К примеру, на ведро с 10 литрами воды понадобится 5 ст. л уксуса 9% или 20 г лимонной кислоты.
- Добавив в воду одно из этих веществ, содержимое нужно хорошо перемешать и можно мыть окна, но только на завершающем этапе, когда тщательно смыта пена и мыльные растворы из стекла.
- Для удаления разводов в труднодоступных местах окон использовать только сухую тряпку с микрофиброй или обычное полотенце.
- Если окно на балконе состоит из нескольких стеклопакетов, сначала нужно промыть внутренние стекла, чтобы сквозь их чистую поверхность было хорошо видно наружное стекло.
Эти советы помогут безопасно помыть окна с наружной стороны, но можно всегда обратиться и в клининговую компанию.
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