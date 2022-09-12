Как помыть окна снаружи, если живешь на высоком этаже

Наружная сторона окон загрязняется очень быстро, так как постоянно подвергается воздействиям воды, грязи. Мытье окон снаружи, да еще и на высоте, достаточно трудоемкий процесс. Рассказываем, как вымыть окна снаружи, на высоте в материале ТСН.ua

Для того чтобы помыть окна снаружи нужны будут:

миски или ведра с водой,

тряпки хозяйственные, резиновые, поролоновые или тканевые губки, мочалки,

мыльные растворы, спиртовые растворы.

швабра.

Вода для мытья окон снаружи должна быть теплой, даже горячей, мыльные растворы должны давать много пены. Вместимости с водой лучше брать две – одну для раствора, другую емкость для воды, которая нужна, чтобы смывать мыльный раствор. Мочалки, губки и скребки для мытья должны иметь прорезиненную поверхность и не иметь железной щетины, которой можно поцарапать стекло.

Как вымыть окна снаружи, на высоте с помощью специального оборудования

Главный принцип мойки окон – это ваша безопасность, ни в коем случае не рискуйте и не вылезайте из окна в попытке добраться до самых дальних углов. Можно купить специальное оборудование, которое сделает этот процесс более комфортным и безопасным – снаружи помыть окна помогут телескопические швабра и магнитные щетки.

Швабру с телескопической ручкой можно "подогнать" по размеру под окна. Наконечник швабры имеет поролоновую и резиновую часть, с помощью которых распределяется моющее средство, соскребается грязь и удаляются разводы. Чтобы помыть окно с помощью телескопической швабры, сначала поролоновую часть обрабатывают мыльным раствором, выжимают и моют. В зависимости от степени загрязнения процедуру можно повторить несколько раз. Скребок с резиновой прослойкой поможет убрать со стекла остатки воды и моющего средства.

Конструкция магнитной щетки составляет две губки, которые соединяются между собой с помощью сильного магнита. Одна часть губки крепится на наружной части окна, а вторая – из внутренней. Нужно взяться за ручку магнитной швабры и водить ею по внутренней части окна. Благодаря магниту будет двигаться и наружная часть щетки, тем самым окно будет очищаться синхронно и снаружи, и внутри. Сила магнита должна быть достаточно велика, иначе качественно помыть окна не получится.

Как помыть окна с внешней стороны

Смочить снаружи всю поверхность стекла мыльным раствором с помощью швабры с тряпкой.

Намоченные окна оставить в таком состоянии на несколько минут, через 3 – 5 минут мыльным раствором очистить стекла от грязи и разводов.

Чистой тряпкой смывать мыльный раствор с окна до тех пор, пока на нем не останется мыла. Специальной тряпкой с микрофиброй вытереть досуха поверхность стекла.

Чтобы окна на балконе и лоджии были блестящие до весны, в воду для смывания можно добавить немного уксуса или лимонной кислоты. К примеру, на ведро с 10 литрами воды понадобится 5 ст. л уксуса 9% или 20 г лимонной кислоты.

Добавив в воду одно из этих веществ, содержимое нужно хорошо перемешать и можно мыть окна, но только на завершающем этапе, когда тщательно смыта пена и мыльные растворы из стекла.

Для удаления разводов в труднодоступных местах окон использовать только сухую тряпку с микрофиброй или обычное полотенце.

Если окно на балконе состоит из нескольких стеклопакетов, сначала нужно промыть внутренние стекла, чтобы сквозь их чистую поверхность было хорошо видно наружное стекло.

Эти советы помогут безопасно помыть окна с наружной стороны, но можно всегда обратиться и в клининговую компанию.

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