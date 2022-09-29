Как помыть жалюзи: лайфгаки как почистить горизонтальные, вертикальные изделия

Среди многих преимуществ жалюзов перед обычными шторами один минус – они накапливают пыль. Уход за ними доставляет немало хлопот. Рассказываем лайфгаки, которые помогут чистить жалюзи быстро и просто.

Как почистить горизонтальные жалюзи

Щипцы для чистки – особенно полезны для мытья горизонтальных жалюзов. В магазинах продаются готовые к использованию щипцы с накладками из микрофибры или поролона на концах, которые замачивают в мыльном растворе. С помощью щипцов можно снять запыленный слой и очистить жалюзи от загрязнений. Есть разные конструкции щипцы – для чистки одной, двух и даже больше полос одновременно. Пластиковые или деревянные жалюзи с помощью щипцов можно чистить, не снимая с окон.

Щипцы для чистки жалюзей

Можно использовать подручные средства, например щипцы для стейков, спагетти или выпечки. Закрепите на них кухонные губки или куски мягкой махровой ткани и можно мыть.

Как вариант, возьмите обычный носок, оденьте на руку, смочите водой с очищающим средством, и протрите с двух сторон жалюзи.

Деревянные и бамбуковые ламели не рекомендуют сильно увлажнять, лучше стряхнуть с них пыль мягкой щеткой или сухой тряпкой.

Пластмассовые изделия протирают влажной салфеткой. Для усиления очищающего эффекта добавьте в воду немного уксуса, лимонной кислоты или моющие средства.

Для очищения жалюзов от пыли поможет пылесос. Наденьте узкую щелевую насадку на аппарат и проведите между ламелями.

Как помыть жалюзи

Воспользуйтесь влажными салфетками. С их помощью можно быстро стереть пыль, пятна. Они не оставляют разводы. Влажные салфетки удобны для точечной чистки, например пятен от жира, соуса и т.д.

Как помыть жалюзи из материалов, которые не боятся влаги

Лучше всего в таком случае снять системы с кронштейнов, поместить их в ванную, нанести на них с двух сторон пену для мытья автомобиля. Через 15 минут промыть под струей чистой воды и высушить. Если нет специального автомобильного средства, можно развести гель для стирки. Окуните жалюзи, дайте грязи раствориться, затем протрите щеткой или губкой, ополосните и протрите.

Как помыть тканевые жалюзи

Текстильные полосы трудно почистить, если они висят на окнах. Их необходимо снять с карниза, отсоединить механизмы управления и грузики, свернуть в рулоны, замочить в воде с моющим средством. Через 10-15 минут аккуратно постепенно развернуть, протирая губкой. Промыть чистой водой, после этого положить на пол, застеленный простыней, и дать высохнуть естественным образом.

Как вымыть жалюзи день-ночь

Способ мытья таких жалюзов подобен тканевым. Расправленное полотно замочите в большом количестве мыльной воды, оставьте на время. Протирая мочалкой, постепенно наматывайте с осторожностью ткань на вал. Ополосните жалюзи, не отжимая, просто дайте воде стечь. Повесьте во влажном состоянии на окно для высыхания. Стирать таким образом жалюзи день-ночь часто нельзя, так как они имеют защитное покрытие, которое может стереться.

Как почистить вертикальные жалюзи не снимая

Ухаживать за алюминиевыми и пластиковыми жалюзями лучше, не снимая их с креплений. В отличие от мягких тканевых элементов, жесткие не скрутишь в рулон. Нанесите с помощью пульверизатора мыльный раствор или раствор с моющими средствами на одну сторону полосы, а затем — на другую. Это удобно делать, если жалюзи закрыты. Через пару минут протрите влажной мочалкой.

Читайте также: