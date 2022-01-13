Как понять, что партнер изменяет: есть определенные признаки, которые трудно не заметить

К сожалению, никто не застрахован от измены партнера. Психологи утверждают, что существуют определенные признаки, по которым можно понять, изменяет ли муж или жена. Какие именно читайте в материале ТСН.ua.
По печальной статистике 20% мужчин и 13% женщин хотя бы раз в жизни изменяли своим партнерам.
Как понять, что мужчина изменяет: основная причина по мнению психологов
По словам психолога Дэниела Акона, есть один важный признак, который появляется практически всегда. Особенно если вы, как партнер, до этого никогда не подрывали доверие своего мужа или жены.
Например, если вы видитесь с кем-нибудь противоположного пола, партнер начинает слишком часто обвинять вас в измене (хотя вы не давали повода так думать), то это значит, что он сам вас предает. Эксперт считает, что люди склонны проецировать на других то, что делают или думают сами.
Конечно, такая ситуация может происходить и по другой причине. Но следует запомнить этот интересный психологический трюк.
Как понять, что мужчина изменяет: еще 15 признаков, указывающих на измену
Как сообщает Psychology Today психологи выделяют целых 15 признаков, которые помогают понять, что супруг изменяет:
- Начинает следить за своим внешним видом – если ваш партнер вдруг начал заниматься спортом, правильно питаться и сменил прическу, это может указывать на его измену.
- Тайно пользуется телефоном или компьютером – если раньше вы не замечали такого поведения, стоит задуматься о причине. Также подозрительно, если партнер вдруг устанавливает на свой телефон пароль.
- Начинает придираться к мелочам – когда партнер начинает без причины слиться на мелочи (хотя раньше такого не было), это может означать, что он подсознательно хочет с тобой поругаться. И дело здесь может быть как раз в его отношениях на стороне.
- Реже отвечает на сообщения или звонки – как понять, что мужчина изменяет? Он перестает отвечать на звонки и сообщения, а также начинает использовать традиционные оправдания (был за рулем, не слышал звонка, попал в зону без покрытия).
- Секс в отношениях меняется – его может стать меньше или больше (если партнер чувствует вину за то, что изменяет).
- Скрытие галереи с фото - если раньше вы могли без проблем зайти в его галерею, чтобы посмотреть общие фотографии, а теперь партнер запрещает это делать, такое поведение может стать "тревожным звоночком".
- Нет новых общих фотографий в социальных сетях — как понять, что мужчина изменяет? Если раньше он часто публиковал общие фото, а теперь перестал так делать, это может указывать на его предательство и нежелание показывать, что у него еще кто-то есть.
- Ухудшение отношения к вам и вашим чувствам — часто, когда партнер изменяет, начинает жаловаться на то, что вы перестали выглядеть так, как раньше, или начали слишком сильно его заботиться.
- Изменяется график – как понять, что мужчина изменяет? Он начинает оставаться на работе допоздна, хотя раньше такого не делал.
- Друзья партнера перестают с вами общаться – скорее всего, они знают о его измене и им неудобно находиться возле вас.
- Появляются лишние расходы — иногда трудно отследить, но если у вас общий счет, с которого вдруг начали исчезать деньги, это может быть признаком измены.
- Неуверенное поведение рядом с партнером — часто если супруг изменяет, то начинают чувствовать неуверенность рядом со своей «половинкой».
- Угасает эмоциональная близость — конечно, с годами любые отношения перестают быть такими же страстными, как в начале, но появляется эмоциональная близость (желание делиться своими чувствами, мечтами, планами). Если она исчезает, стоит задуматься, возможно, у партнера есть кто-то на стороне.
- Часто задавает вопросы о вашем местонахождении — если раньше вы такого не замечали, а теперь партнеру нужно постоянно знать, где вы находитесь, возможно он изменяет и не хочет столкнуться с вами.
- На вопрос об измене партнер уклоняется от ответа — как понять, что мужчина изменяет? Спросите его об этом. Если он просто посмеется, значит, все хорошо. Но если вы видите, что он пытается увернуться, это может быть признаком предательства.