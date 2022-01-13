Как понять, что партнер изменяет: есть определенные признаки, которые трудно не заметить

Как понять, что партнер изменяет: есть определенные признаки, которые трудно не заметить

К сожалению, никто не застрахован от измены партнера. Психологи утверждают, что существуют определенные признаки, по которым можно понять, изменяет ли муж или жена. Какие именно читайте в материале ТСН.ua.

По печальной статистике 20% мужчин и 13% женщин хотя бы раз в жизни изменяли своим партнерам.

Как понять, что мужчина изменяет: основная причина по мнению психологов

По словам психолога Дэниела Акона, есть один важный признак, который появляется практически всегда. Особенно если вы, как партнер, до этого никогда не подрывали доверие своего мужа или жены.

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Например, если вы видитесь с кем-нибудь противоположного пола, партнер начинает слишком часто обвинять вас в измене (хотя вы не давали повода так думать), то это значит, что он сам вас предает. Эксперт считает, что люди склонны проецировать на других то, что делают или думают сами.

Конечно, такая ситуация может происходить и по другой причине. Но следует запомнить этот интересный психологический трюк.

Как понять, что мужчина изменяет: еще 15 признаков, указывающих на измену

Признаки, которые помогут понять, что партнер изменяет / Freepik

Как сообщает Psychology Today психологи выделяют целых 15 признаков, которые помогают понять, что супруг изменяет: