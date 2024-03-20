Как поощрять украинских беженцев возвращаться домой: мнение аналитика

Очевидно, что экономических стимулов недостаточно, но и их будет непросто предложить. Пока трудно сказать конкретно, потому что базового условия для возвращения украинцев еще нет.

Об этом в интервью "Эспрессо" сказал Александр Паращий, руководитель аналитического департамента Concorde Capital.

Эксперт условно делит наших беженцев на три группы:

Те, кто не вернутся ни при каких обстоятельствах – вероятно, они давно мечтали жить где-то за границей, или они себя там нашли и чувствуют себя комфортно, или им некуда возвращаться; Те, кто готов вернуться в любом случае – временно живут в помощь иностранных правительств или те, кто с нетерпением ждет освобождения своих населенных пунктов или просто улучшения ситуации безопасности; Колеблющиеся – им, возможно, все или многое нравится за границей, но они бы рассмотрели возможность вернуться.

"Украине придется конкурировать с западными странами именно за третью группу. Этих людей нужно будет убедить, что условия жизни, инфраструктура, отношение государства к людям, условия работы или условия ведения бизнеса лучше, или как минимум не значительно хуже, чем там, где они сейчас находятся", – отмечает Паращей.

Проблема состоит еще и в том, добавляет он, что чем дольше будет продолжаться война, тем больше будет становиться первая группа и более требовательной третья.

Ранее речь шла о том, вернутся ли украинские беженцы из Польши.

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