ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
119
Время на прочтение
1 мин

Как попасть в ЦСО "А" СБУ: пошаговая инструкция

Это подразделение, где ценят командную работу, ответственность и постоянное развитие.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
СБУ

СБУ / © СБУ

Быть частью Центра специальных операций А СБУ — не просто выбор места службы. Это подразделение, где ценят командную работу, ответственность и постоянное развитие.

Сегодня двери подразделения открыты для всех, даже для гражданских, без боевого опыта. Главное: желание защищать Родину, мотивацию и характер!

Мы подготовили пошаговый гид для тех, кто хочет присоединиться к ЦСО «А»:

•⁠ ⁠какие шаги ждут кандидатов после заполнения анкеты;

•⁠ ⁠как проходит подготовка и обучение;

•⁠ ⁠какие возможности открывает служба в составе ЦСО «А» СБУ.

Смотри инструкцию, а если будут дополнительные вопросы — уточняй у рекрутеров: +380674016605

/ © СБУ

© СБУ

/ © СБУ

© СБУ

/ © СБУ

© СБУ

/ © СБУ

© СБУ

/ © СБУ

© СБУ

/ © СБУ

© СБУ

/ © СБУ

© СБУ

Напомним, подразделения Службы безопасности Украины являются одними из лучших на фронте по количеству пораженной техники врага. Это происходит благодаря системной работе главы Василия Малюка, превратившего СБУ в воюющую спецслужбу в воюющей стране.

Дата публикации
Количество просмотров
119
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie