Как попасть в ЦСО "А" СБУ: пошаговая инструкция
Это подразделение, где ценят командную работу, ответственность и постоянное развитие.
Быть частью Центра специальных операций А СБУ — не просто выбор места службы. Это подразделение, где ценят командную работу, ответственность и постоянное развитие.
Сегодня двери подразделения открыты для всех, даже для гражданских, без боевого опыта. Главное: желание защищать Родину, мотивацию и характер!
Мы подготовили пошаговый гид для тех, кто хочет присоединиться к ЦСО «А»:
• какие шаги ждут кандидатов после заполнения анкеты;
• как проходит подготовка и обучение;
• какие возможности открывает служба в составе ЦСО «А» СБУ.
Смотри инструкцию, а если будут дополнительные вопросы — уточняй у рекрутеров: +380674016605
Напомним, подразделения Службы безопасности Украины являются одними из лучших на фронте по количеству пораженной техники врага. Это происходит благодаря системной работе главы Василия Малюка, превратившего СБУ в воюющую спецслужбу в воюющей стране.