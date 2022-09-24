Как попасть в ВСУ на небоевую специальность: объяснение военного эксперта

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что делать мужчинам, которых не берут в ВСУ из-за состояния здоровья и при этом не выпускают из страны.

Так, Жданов отметил, что в таком случае можно попытаться пойти на альтернативную службу или получить справку от военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе, которая позволит выехать за пределы Украины.

Об этом Жданов рассказал на своем YouTube-канале.

"Сходите в военкомат, пусть вас направят на военно-врачебную комиссию, пройдите ее, и она вам даст медицинское заключение. Если в нем будет написано, что вы не пригодны для службы в армии, вас выпустят за границу. Или вы можете свою просьбу выложить представителю военкомата и сказать, что вы можете работать в каких-то обслуживающих организациях, вроде альтернативной службы, а не в боевых частях. Кстати, это будет засчитано как трудовая мобилизация", — рассказал Жданов.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов убежден, что в российской армии будут массово возникать конфликты среди военных из-за маленькой зарплаты.

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