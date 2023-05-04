Как посеять морковь, чтобы потом ее не прореживать: четыре проверенных способа

Как посадить морковь, чтобы потом можно было ее не прореживать

Из-за того, что семена моркови мелкие, высыпать их в бороздку сразу из пакетика очень неудобно. Морковь высевается неравномерно, в каком-то месте пусто, в каком-нибудь густо. А потом, когда прорастает, нужно прореживать растение. На это уходит много времени. Если морковь не прореживается, на маленькой площади появится избыточное количество морковок, ростки не будут получать достаточное количество питательных веществ, корнеплоды вырастут маленькими.

Но существуют разнообразные способы высева моркови, позволяющие, когда она прорастет, не пропалывать растение.

Как сеять морковь, чтобы потом не прорывать

Посев моркови щепоткой. Семена моркови нужно взять щепоткой и посеять в небольшие лунки в почве. Расстояние между лунками можно делать от 10 до 15 см. При таком способе сева всходы появятся пучками и между ними будут свободны от посевов участки. Когда морковь начнет расти, выдернуть самые большие корнеплоды, а оставшиеся смогут вырасти до нужных размеров. Смешать семена моркови с песком. В половину ведра песка добавить пару столовых ложек семян моркови. Затем все хорошо перемешать и посеять в борозде.

Посев моркови с песком

Смешать семена разных культур, например, редиса, салата, шпината с морковным, добавить немного речного песка, засыпать их в бороздки на грядки. Редис вырастет раньше, а морковь станет расти на освободившихся промежутках. Использование подручных средств, которые есть у каждой хозяйки на кухне. Например, солонки или баночки от зубочисток. С их помощью семена можно будет посеять не очень часто. Использовать клейстер с семенами для посева. В теплой воде заварить муку, подождать до этого смесь остынет до 35 градусов по Цельсию. Затем добавить к нему семена моркови и все хорошо перемешать. Смесь поместить в пластиковую бутылку, в крышке которой сделать небольшое отверстие. Семена в густой смеси распределяются равномерно, поэтому при выдавливании ее на грядку семена лягут не густо. Как посадить морковь на туалетную бумагу? Для этого семена моркови нужно наклеить на тонкую бумагу, например туалетную. Можно использовать клейстер из муки или приготовить другой на основе крахмала. На туалетную бумагу нанести каплю клейстера, на нее приклеить несколько семян. Подсушить ленту - и можно идти сажать.

Посев моркови на туалетной бумаге

Если не очень хочется заморачиваться с посевом семян моркови, можно купить семена в гранулах. Производители "упаковали" семена в оболочку, благодаря чему семена тали крупными и их можно легко посадить на нужном для роста каждого отдельного растения расстоянии.

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