Как постирать белые полотенца без стирального порошка: японский метод

Далеко не всегда можно отстирать грязь на белых полотенцах в стиральной машине. Нередко ткань становится желтой и неприятно пахнет. В Японии придумали интересный метод, как постирать белые полотенца без стирального порошка. Читайте о нём в материале ТСН.ua.

Если вы не знаете, как стирать белые вещи, в частности полотенца, чтобы они долго оставались свежими и не желтели, попробуйте этот японский метод. Здесь женщины решили полностью отказаться от стирального порошка, а использовать более натуральные средства.

Этот метод стирки состоит из двух этапов. Сначала полотенца замачиваются в горячей воде, в которую добавляют 2 столовые ложки сухой горчицы, половину столовой ложки уксуса и 1 столовую ложку растительного масла. Такое количество ингредиентов требуется на 10 л жидкости. Оставьте полотенца в этом растворе на 12 часов. За это время вся грязь и жир растворятся.

После этого нужно переходить ко второму этапу, а именно полосканию. Белые полотенца просто промывают водой. Но здесь важен один момент. Сначала они обрабатываются холодной жидкостью, а затем – горячей.

Этот простой способ поможет узнать, как постирать белые полотенца, чтобы они оставались свежими и не желтели даже после длительного хранения.