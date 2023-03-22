Как постирать одеяло или плед, которые не помещаются в стиральную машинку

Что делать, если покрывало, одеяло или плед не помещаются в стиральную машинку, как их постирать, рассказываем в материале ТСН.ua

Двухспальное одеяло обычно не помещается в барабан стиральной машинки. Можно отнести его в прачечную, здать в химчистку. Но и можно постирать такие габаритные вещи и дома. Рассказываем как, говорят, такой способ стирки придумали французские хозяйки.

Как постирать вещи, которые не помещаются в стиральную машинку

Наберите ванную теплую воду, лучше всего температурой 40°. Добавьте в воду порошок или гель для деликатной стирки. Если на ткани есть жирные пятна, добавьте немного жидкости для мытья посуды.

Когда порошок растворится, положите одеяло или плед в ванную, чтобы ткань была полностью покрыта водой.

Подождите часа 3-4, залезайте в ванную и начинайте топтаться по ткани. Это можно делать чистыми ногами, а можно одеть чистые резиновые сапоги.

Если вещь сильно загрязнена, можно спустить грязную воду, набрать чистой, добавить порошка или геля и потоптаться по ткани еще раз.

Полоскать нужно тем же способом – налить воду, погрузить одеяло или плед и ногами походить по вещам. Обычно достаточно сменить воду раза три или четыре.

Как отжать одеяло или плед

Мокрые одеяло или плед будут слишком тяжелыми, чтобы вытащить их из ванной. Поэтому нужно спустить воду и снова потоптаться ногами, выжимая остатки жидкости.

После этого нужно поставить в ванне табуретки и разложить на них плед. Оставить в таком положении на несколько часов, а то и на ночь.

Когда вода стечет вещи, можно будет сушить обычным способом.

Как вариант, если не хочется мочить ноги, можно использовать швабру.

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