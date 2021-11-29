Как постковидный синдром влияет на психическое здоровье: список опасных симптомов

Призываем обратиться к своему семейному врачу или врачу, если после выздоровления испытываете определенные симптомы.

Как постковидный синдром оказывает влияние на психическое здоровье?

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины в Facebook.

Призываем обратиться к своему семейному врачу или врачу, если после выздоровления чувствуете такие симптомы:

сильная усталость, нарушение сна и памяти, ухудшение концентрации внимания, спутанность мыслей;

общая тревожность, являющаяся следствием не только перенесенного вируса, но и карантина и изоляции;

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изменения настроения, депрессивные состояния, отрицательные и даже суицидальные мысли;

галлюцинации, наиболее распространенная из которых — искривление обоняния, однако встречаются также зрительные, слуховые и тактильные (сироты по телу).

В целом постковидный синдром имеет более двухсот симптомов. В конце 2020 года его внесли в международный классификатор болезней. Стало очевидно: болезнь миновала – последствия остаются. И так у каждого четвертого больного.

Опасности постковидного синдрома — смотрите сегодня в ТСН.Тиждень