Как постковидный синдром влияет на психическое здоровье: список опасных симптомов

Призываем обратиться к своему семейному врачу или врачу, если после выздоровления испытываете определенные симптомы.
Как постковидный синдром оказывает влияние на психическое здоровье?
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины в Facebook.
Призываем обратиться к своему семейному врачу или врачу, если после выздоровления чувствуете такие симптомы:
- сильная усталость, нарушение сна и памяти, ухудшение концентрации внимания, спутанность мыслей;
- общая тревожность, являющаяся следствием не только перенесенного вируса, но и карантина и изоляции;
- изменения настроения, депрессивные состояния, отрицательные и даже суицидальные мысли;
- галлюцинации, наиболее распространенная из которых — искривление обоняния, однако встречаются также зрительные, слуховые и тактильные (сироты по телу).
В целом постковидный синдром имеет более двухсот симптомов. В конце 2020 года его внесли в международный классификатор болезней. Стало очевидно: болезнь миновала – последствия остаются. И так у каждого четвертого больного.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.