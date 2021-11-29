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Как постковидный синдром влияет на психическое здоровье: список опасных симптомов

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Как постковидный синдром влияет на психическое здоровье: список опасных симптомов

Pexels

Призываем обратиться к своему семейному врачу или врачу, если после выздоровления испытываете определенные симптомы.

Как постковидный синдром оказывает влияние на психическое здоровье?

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины в Facebook.

Призываем обратиться к своему семейному врачу или врачу, если после выздоровления чувствуете такие симптомы:

  • сильная усталость, нарушение сна и памяти, ухудшение концентрации внимания, спутанность мыслей;
  • общая тревожность, являющаяся следствием не только перенесенного вируса, но и карантина и изоляции;
  • изменения настроения, депрессивные состояния, отрицательные и даже суицидальные мысли;
  • галлюцинации, наиболее распространенная из которых — искривление обоняния, однако встречаются также зрительные, слуховые и тактильные (сироты по телу).

В целом постковидный синдром имеет более двухсот симптомов. В конце 2020 года его внесли в международный классификатор болезней. Стало очевидно: болезнь миновала – последствия остаются. И так у каждого четвертого больного.

Опасности постковидного синдрома — смотрите сегодня в ТСН.Тиждень

Опасности постковидного синдрома — смотрите сегодня в ТСН.Тиждень

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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