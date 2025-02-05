Как повлияет антициклон Elvira на погоду в Украине 6 февраля: прогноз синоптика

6 февраля мощный антициклон Elvira принесет сухую погоду в Украину и Европу, отодвигая влажные циклоны и атмосферные фронты в Атлантику и Скандинавию.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее словам, только на западе страны хвост атмосферного фронта повлечет за собой небольшой снег, а в Крыму возможен мокрый снег из-за влияния циклона с юго-востока.

Температура ночью будет колебаться от -3 до -8 градусов, днем от -3 до +2 градусов. На дорогах будет наблюдаться гололед, поэтому следует быть осторожными при передвижении пешком и за рулем. Ветер будет умеренным, но на юге и востоке возможны порывы до 15-20 м/с.

В Киеве осадки маловероятны, на дорогах гололедица. Температура ночью от -2 до -4 градусов, днем около 0°C.

Существенных осадков в Украине в ближайшее время не ожидается, днем температура будет близка к нулю или с незначительными "плюсами".

Напомним, ранее мы писали о том, что погода в Украине до конца недели будет прохладной, с самыми низкими температурами в отдельных регионах.

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