Как повлияет на военную поддержку Украины смена спикера Палаты представителей США: ответ эксперта

Процедурные сложности могут быть, но помощь Украине никуда не денется, считает эксперт.

Новый Спикер Палаты представителей США не изменит фундаментальные вещи, касающиеся финансовой помощи Украине.

Об этом заявил политолог из Вашингтона Андрей Пионтковский на телеканале "Эспрессо".

Какие требования США предъявляют перед Украиной

"Не будем преувеличивать роль спикера Палаты представителей США. Она важна в процедурных вопросах. Он может затягивать, но он не изменит фундаментальных вещей, которые касаются финансовой помощи Украине. За нее выступают 3/4 членов Палаты представителей. Все демократы – 100%, и как минимум примерно половина республиканцев", — отметил он.

По его словам, за Украину будут голосовать при условии если будет контроль.

"Эту песню нам два года поют все путинские агенты", — заметил Пионтковский.

Кроме того, он отметил, что процедурные сложности могут быть, но помощь Украине никуда не денется.

"А второе условие, что президент Байден должен определить четкую цель этой помощи. Считаю, что за Байденом это не задержится. Тем более, что в его исторической речи он говорил о том, что помощь оказывается Украине для того, чтобы она смогла выбросить российских агрессоров со всей территории", — добавил он.

Отметим, что республиканец Майк Джонсон стал новым спикером Палаты представителей в Конгрессе США. Его считают одним из самых преданных поклонников бывшего президента США Дональда Трампа. В ОП объяснили, повлияет ли это на поддержку Украины Америкой и как будут строиться отношения с новым спикером.

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