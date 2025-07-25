Как повлияют масштабные акции протеста в Украине на имидж Зеленского как лидера в мире: подробности

Владимир Зеленский / © t.me/V_Zelenskiy_official

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Президент Украины Владимир Зеленский отозвал инициативу по усилению влияния на Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП). Это произошло после волны протестов в Киеве и резкой критики как внутри страны, так и со стороны западных партнеров.

Об этом пишет NBC News.

На фоне общественного возмущения Зеленский заявил, что услышать свой народ и международных друзей было приоритетом. Он внес на рассмотрение новый законопроект, который, по словам президента, гарантирует независимость антикоррупционных органов. В ответ НАБУ и САП официально подтвердили, что удовлетворены новой формулировкой закона.

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Антикоррупционная инициатива Зеленского вызвала резкую реакцию украинцев. Под Верховной Радой люди скандировали «Ганьба!» и требовали сохранения независимости ключевых институтов. Тысячи вышли на улицы, а эксперты заговорили о серьезном кризисе доверия главе государства.

«Для Зеленского это серьезный удар по легитимности. Не уверена, что это можно просто открутить назад», — заявила в комментарии NBC News доцент Киевской школы экономики Александр Кёдель.

Президент, ранее хвалившийся за борьбу с коррупцией и активную позицию в войне с Россией, на этот раз оказался под прицелом критики. Сам Зеленский признал, что, вероятно, ошибся в процедуре: «Нужно было провести диалог до голосования. Но мы исправили ситуацию и сделали это публично. Люди требовали перемен — мы ответили».

Общественность опасается, что подобные инициативы могут свести на нет прогресс, достигнутый после Революции Достоинства в 2014 году. Взрыв недоверия заставил украинские власти вспомнить: независимость антикоррупционных институций — красная линия для гражданского общества и международных партнеров.

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Западные союзники Украины, которые вкладывают миллиарды долларов в поддержку страны, внимательно следят за соблюдением антикоррупционных принципов.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду свой законопроект №13533 о деятельности НАБУ и САП, который должен вернуть независимость антикоррупционным органам.

У НАБУ и САП поддержали такой шаг Зеленского. Там проинформировали, что этот законопроект имеет целью восстановить все процессуальные полномочия и гарантии независимости антикоррупционных органов. Представители НАБУ и САП принимали непосредственное участие в подготовке текста документа.