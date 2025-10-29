Как появился, так и исчез: российский флаг на стелле Покровска уничтожен

Покровск / © Associated Press

В среду, 29 октября, оккупанты вывесили флаг РФ на стелле Покровска, но уже через час исчез. Его уничтожили ВСУ.

Об этом сообщает DeepState.

Дата публикации 13:08, 29.10.25

Подробности

По сообщениям, российский флаг на стелле Покровска обнаружили около 9:40. Уже в 10:40 он был ликвидирован.

Осинтеры отмечают: ситуация в городе остается сложной, потому что войска РФ продолжают затягивать пехоту. ВСУ прилагают большие усилия, чтобы нанести врагу максимальные потери.

«Город является большой серой зоной, поскольку южнее железной дороги еще полно наших позиций, в то же время действительно севернее железной дороги просочилось немало п*****в», — говорится в материале.

Напомним, о размещении флага РФ на потолке Покровска сообщила журналистка ТСН Юлия Кириенко. Вражеский триколор попал на видео.

«Русская тряпка на Покровском потолке. Вы все видите сами. Все остальные слова лишние», — написала журналистка.