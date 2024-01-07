Как пожаловаться на закрытое укрытие: в Украине заработал бот в Telegram

Информация, отправленная на этот бот, перенаправляется прямо к ответственным на местах.

Чтобы оперативно принимать информацию о укрытиях, закрытых во время воздушной тревоги, в Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины запустили специальный бот в Telegram.

Об этом сообщил замминистра Тимур Ткаченко.

“Все просто – вы заполняете бот и в течение 1 минуты мне в телеграмм приходит уведомление, которое мы сразу берем в работу и отрабатываем. Что важно: все жалобы будут смотреть лично”, — пообещал он.

По его словам, информация, которая будет направлена на этот бот, перенаправляться прямо в ответственные на местах.

"Для меня суперважно, чтобы ответственные лица знали, что именно происходит с укрытиями на тех территориях, за которые они ответственны", — заверил Тимур Ткаченко.

Напомним, 19 октября 2023 года в Украине начал работать в тестовом режиме официальный портал "Железное укрытие", содержащий информацию обо всех доступных для украинцев объектах гражданской защиты.

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