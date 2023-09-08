Как позиция Румынии по отношению к российскому дрону может помочь Украине: Подоляк объяснил нюансы

Украина предлагает предоставить ей дополнительные системы ПРО ПВО, которые позволят закрыть небо и над пограничными странами, такими как Румыния.

Украина предложила партнерам перевести дискуссию о закрытом небе над другим уровнем. Украина предлагает предоставить ей дополнительные системы ПРО ПВО, которые можно поставить как раз на южном направлении, в том числе. То есть тотально закрыть небо над Украиной и таким образом закрыть небо над пограничными странами, такими как Румыния.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона 8 сентября.

"Мне позиция Румынии все же нравится... Смотрите, что они сделали. Они, во-первых, сначала не признали, но достаточно быстро приняли для себя решение провести соответствующие работы и установить, что это за элементы дрона, и публично признать, что да, это русский дрон", — говорит он.

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Подоляк отметил, что эта позиция Румынии актуализирует другой вопрос, для Украины уже более важный. "Потому что мы предлагаем нашим партнерам на другой уровень перевести дискуссию по поводу закрытого неба над Украиной. Мы им говорим: давайте дополнительные системы ПРО ПВО, которые мы поставим как раз на южном направлении в том числе... Тотально закроем небо над Украиной и таким образом тотально закроем небо над пограничными странами, такими как Румыния, они это признали публично, и тогда мы можем публично говорить с партнерами "или-или". Или вы ставите системы ПРО и сбиваете сами российские ракеты, по крайней мере, делаете такое заявление, что будете сбивать все российское., если оно будет залетать в ваше воздушное пространство... Или вы поддерживаете позицию, что Украине нужно предоставить еще дополнительные системы Patriot, или SAMP/T, или IRIS-T, или NASAMS и т.д., чтобы мы могли дозакрыть небо и соответственно гарантировать, что эти российские ракеты и дроны будут уничтожаться на подходе к территории Украины даже, а не к территории приграничных с нами стран", — пояснил советник руководителя Офиса президента.

Напомним, в ночь на 4 сентября во время российской атаки беспилотниками по инфраструктуре Измаильского морского порта в Одесской области вражеские дроны упали и сдетонировали на территории Румынии. Об этом сообщили в украинском МИД.

Однако румынское Минобороны это сразу отрицало. Также 5 сентября президент Румынии заявил, что на территорию его государства не упали российские дроны.

Но 6 сентября Министр обороны Румынии Анхель Тилвар все же подтвердил, что части российского беспилотника упали на румынскую территорию.

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