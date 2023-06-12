Как правильно должны вручаться повестки: подробное объяснение от ТЦК

Повестку могут вручить лично в руки в любом месте: на улице, блокпосту, рабочем месте, по месту жительства.

Как правильно должны вручаться повестки военнообязанным во время военного положения в Украине – объяснила начальница прессслужбы Львовского областного ТЦК и СП Мария Левко.

Об этом представительница ТЦК написала в блоге на сайте ZAXID.NET.

Так, Левко напомнила, что согласно закону граждане Украины во время мобилизации обязаны являться по вызову в ТЦК для уточнения их учетных данных и определения назначения на особый период. Так что повестку может получить любой мужчина в возрасте с 18 до 60 лет.

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Где можно вручать повестку

В украинских законах не определен порядок, где именно можно или нельзя вручать повестку. Так, повестку могут вручить лично в руки в любом месте: на улице, блокпосту, рабочем месте, по месту жительства.

У кого есть право вручать повестку

Вручать повестку вправе:

представитель органа местного самоуправления,

руководитель предприятия, учреждения, организации, где работает военнообязанный,

управляющие многоквартирных домов,

должностные лица ТЦК.

Чтобы вручить кому-то повестку, нужно сначала установить личность этого человека. Поэтому во время военного положения нужно всегда носить с собой документы, а в случае запроса предоставлять их для проверки уполномоченному лицу – то есть работникам Нацполиции.

Повестку должны вручать лично. Если человек отказывается получать повестку, тогда уполномоченные лица составляют акт об отказе со своими подписями, а также подписями свидетелей и самого отказника.

В ТЦК отметили, что вручение повестки не означает, что человека сразу отправят на военные учения или тем более на фронт. Прежде всего повестку вручают для уточнения учетных данных.

Какие есть виды повесток

В Украине есть следующие виды повесток:

Повестка для уточнения данных. Их вручают для уточнения и обновления информации о составе семьи, состоянии здоровья военнообязанных, месте работы и т.д.

Повестка на прохождение военно-врачебной комиссии. Эта повестка за подписью начальника районного ТЦК и СП обязывает военнообязанного пройти медицинское обследование. К повестке прилагается карточка исследования и медосмотра водно-хемогенного. После медкомиссии на этой карточке будет указан вывод ВВК о пригодности, непригодности или ограниченной пригодности к военной службе.

Повестка для призыва на срочную военную службу. Такой документ соответственно предусматривает призыв на срочную службу, однако их сейчас не выдают, ведь призыв не производится из-за общей мобилизации.

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Мобилизационное распоряжение. Такую повестку военнообязанному вручают после медкомиссии, если он признан годным к прохождению военной службы.

Как правильно должна быть заполнена повестка

Повестка должна быть правильно заполнена и подписана начальником ТЦК. Там должны быть указаны: фамилия, имя и отчество, год рождения и адрес жительства военнообязанного, вид повестки, дата, время и адрес, куда необходимо явиться, уточнение необходимых документов, название органа, печать, подпись, фамилия, имя и отчество начальника РТЦК и СП

Что угрожает за неявку в ТЦК

За неявку по вызову в ТЦК грозят административный штраф или уголовная ответственность.

Так, если военнообязанный не прибывает в ТЦК по вызову по первому или второму виду повестки, ему грозит штраф в размере:

за первое нарушение от 100 до 200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (1700-3400 грн),

в случае повторного нарушения в течение года – от 200 до 500 минимумов доходов граждан (3400-8500 грн).

За игнорирование повесток третьего или четвертого вида грозит уголовная ответственность от ограничения свободы до трех лет до лишения свободы от трех до пяти лет.

Имеют ли право вручить повестку родственникам

Напомним, адвокат Виктория Кравченко утверждает, что повестка не может считаться надлежаще врученной, если вместо военнообязанного ее получил родственник. Даже если родственник и военнообязанный постоянно проживают вместе.

Могут вручить повестку на пляже

Как пояснила руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, вручение повесток может происходить в любых местах. Так что военнообязанные, решившие позагорать и покупаться, могут получить повестки прямо на пляжах.

Когда можно отказаться от повестки

Ранее адвокат Никита Муренко объяснил, что отказаться от повестки можно, если работники ТЦК выписали документ с нарушением закона: если данные дописывались в частично заполненный бланк повестки, если в повестке указаны неправильные данные получателя, если повестку вручает неуполномоченное лицо, не имеющее печати, или определенные данные вносили в вашим присутствии.

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