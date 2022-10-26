Как правильно хранить бензин в канистре и сколько времени это можно делать

Многие автомобилисты в Украине сегодня пытаются запастись бензином. Это решение верно. Но сначала нужно узнать, как и сколько времени можно хранить бензин? Читайте об этом в материале ТСН.ua.

Немногие задумываются, что горючее также имеет свои сроки годности.

Сколько времени можно хранить бензин

По словам специалистов, давших интервью изданию UaMotors, до 1977 года любой бензин можно хранить в герметичной емкости до 5 лет. Однако в соответствии с современным ГОСТом, горючее всех марок имеет гарантийный срок хранения один год от даты изготовления. Это обусловлено тем, что в настоящее время в бензин добавляют большое количество присадок.

Также автоэксперты советуют обратить внимание, что бензин для специальных нужд (например, для армии) лишен моющих присадок и спиртов. Поэтому он может сохраняться подольше.

Быстрее всего топливо потеряет свои свойства в топливном баке автомобиля. Так бензин можно хранить не больше полугода. На его состояние оказывает серьезное влияние температура воздуха.

Можно ли продлить срок хранения бензина

С помощью присадок можно продлить срок хранения бензина. К примеру, если ваш автомобиль будет долгое время стоять на стоянке, лучше добавить в топливный бак стабилизатор. Это химическая добавка, которая предотвращает окисление. Благодаря стабилизатору в бензине не будут открываться вредные вещества, способные потом повредить систему.

Можно ли хранить бензин в пластиковой канистре или лучше взять металлическую

Эксперты советуют хранить бензин именно в металлической канистре и при температуре не выше +15-20 градусов. Емкости должны быть плотно закрыты и не подвергаться воздействию ультрафиолета.

Конечно, вы можете использовать и пластиковые канистры для нефтепродуктов, если металлических вариантов у вас нет. Однако в таких условиях бензин будет храниться 3-6 месяцев.

Обратите внимание, что пластиковые канистры для нефтепродуктов примерно вдвое тяжелее обычных емкостей из пластика. Если корпус шершавый и легко прогибается под руками, значит канистру создавали не для бензина.

При крайней необходимости можно хранить бензин даже в обычных пластиковых бутылках для воды (5-6 л), но в таком случае делать это лучше недолго. А перед переливанием горючего обязательно убедитесь, что они внутри не влажные.

Как определить, что бензин просрочен

Горючее, у которого истек срок хранения, становится темным или коричневым. Такой бензин использовать нельзя, он отличается повышенной детонацией и может повредить топливную систему автомобиля. Его лучше сдать в центр по утилизации опасных отходов или использовать для технических целей.