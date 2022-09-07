Как правильно хранить свеклу в погребе, квартире, на балконе: лучшие советы

Как сохранить корнеплоды свеклы в подвале, на балконе, где и как можно хранить овощи в квартире, узнаете в материале ТСН.ua

Когда подготовить свеклу для хранения

Время уборки корнеплодов зависит от погодных условий. Свеклу важно выкопать осенью до наступления первых заморозков. Если осень дождливая, лучше убрать весь урожай раньше, поскольку влажные корнеплоды плохо сохраняются и могут начать гнить.

Вікапывать нужно те корнеплоды, у которых стебли пожелтели и высохли.

Как подготовить свеклу к хранению

Свеклу убирают в сухую погоду, за 2-3 недели до уборки грядки со свеклой перестают поливать. Растения подкапывают лопатой, обрезают ботву, оставив ножку длиной 1,5 см, и оставляют сохнуть на несколько часов. Перед закладкой на хранение свеклу обязательно перебирают — все подгнившие и поврежденные корнеплоды отбирают.

Как хранить свеклу в погребе: лучшие способы

Чаще свеклу хранят в погребе, потому что там идеальные условия — температура там держится в диапазоне от 0 до + 2ºС, а уровень влажности не позволяет замерзать корнеплоду.

Чаще свеклу хранят в подвале на картофеле. Свеклу складывают поверх клубней. Во влажной картошка среде быстро портится, а свекла "убирает" лишнюю влагу из клубня.

Еще один популярный способ хранения свеклы в погребе – хранить овощ в песке. Для этого корнеплоды слоями укладывают в ящик без отверстий и слегка пересыпают влажным песком.

Можно хранить свеклу в больших полиэтиленовых пакетах. Сначала их плотно завязывают, а когда на стенках пакета появится конденсат, мешки развязывают, оставив небольшое отверстие для испарения излишней влаги.

Как хранить свеклу на огороде

Свекла может хорошо храниться на огороде в маленьких буртах. Для этого выкапывают яму глубиной около 40 см, туда укладывают корнеплоды, высота кучи как правило составляет 1-1,3 м, накрывают их толстым слоем соломы до 2 м всего и засыпают землей. Перед закладкой на такое хранение желательно обработать свеклу порошком мела.

Где и как хранить свеклу в квартире

Лучшее место для хранения свеклы в квартире – это хранение на балконе. Но такой вариант подходит только в том случае, если балкон застеклен и защищен от морозов. Овощи лучше всего сложить в ящик утепленный пенопластом с песком и хорошо накрыть.

Свеклу можно хранить в холодильнике. Не очищенную свеклу помещают в пакете в лоток для овощей, где она хранится около 30-40 дней. Перед тем как заложить в холодильник, нужно внимательно проверять, чтобы в пакете не было влаги, поскольку она способствует быстрому гниению овоща.

В крайнем случае свеклу можно хранить в ящиках с песком при комнатной температуре, но срок такого хранения будет коротким.

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