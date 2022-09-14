Как правильно хранить яблоки на зиму в квартире, холодильнике или в погребе

Осень – пора яблок. И очень важно знать, как хранить яблоки, чтобы они остались вкусными и полезными зимой. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

Прежде всего, следует обратить внимание, что хранить долгое время можно только поздние сорта яблок. Ранние имеют слишком тонкую кожуру, а потому не могут лежать больше месяца. Если правильно хранить яблоки поздних сортов, они будут оставаться свежими до полугода.

Как срывать яблоки, чтобы они хранились долго

Чтобы яблоки долго сохранялись, их лучше срывать в период средней спелости. Они легко отделяются от дерева, но вкус и цвет еще не получили полностью. Чтобы определить, что среднеспелые яблоки, нужно взять один плод и разрезать его пополам. Внутри семена будут светло-коричневыми, но не белыми и не темными.

Существует несколько важных правил, которые нужно запомнить:

не поливайте яблони водой за несколько дней до срыва плодов;

выбирайте сухой и прохладный день, чтобы собрать урожай;

срывайте яблоки вместе с плодоножками, так они будут дольше храниться;

не протирайте и не мойте яблоки, чтобы не стереть слой воска, защищающий их от порчи;

долго храниться могут только сорванные яблоки, а не те, которые вы собрали с земли.

Как правильно хранить яблоки на зиму

Как хранить яблоки в квартире, погребе, холодильнике / Фото: Pexels

Как и другие фрукты с зернами (груши, айва), яблоки следует хранить в прохладном, затененном, сухом месте. Лучше всего, если у вас есть низкотемпературный погреб. В таком месте фрукты могут храниться в хорошем состоянии до 10 месяцев.

Также следует запомнить несколько важных правил хранения яблок:

Как хранить яблоки в квартире? Прекрасным местом, которое поможет продлить срок годности любимых фруктов, есть холодильник. Там яблоки могут храниться свежими 6-8 недель. Еще одним вариантом хранения яблок в квартире может стать любое темное, прохладное место, например балкон. Не храните их с другими фруктами – а все потому, что яблоки выделяют этилен (газоподобный гормон), который заставляет другие фрукты и овощи быстрее созревать. Поэтому следует класть их в отдельные ящички или картонные коробки. Обязательно пересмотрите яблоки – удалите пятна и быстро потребляйте мятые плоды. Если вы этого не сделаете, другие могут испортиться за короткий срок. Если храните вместе много яблок, время от времени их нужно просматривать. Еще один эффективный способ хранения яблок – в бумаге. Однако он подходит только в том случае, если вы не знаете, как хранить яблоки в квартире, и у вас их не так много. Каждый плод нужно обернуть в бумагу или газетку и поставить плодоножкой вверх. Как хранить яблоки в погребе? Если у вас частный дом и есть много места, можно разложить плоды в отдельные деревянные ящички, а небольшие партии (до 4 кг) можно выложить в полиэтиленовые пакеты с дырочками и подвесить к потолку в погребе. Хороший вариант хранения яблок – в емкости переложить плоды бумагой, сухим песком, древесной стружкой. Не рекомендуется использовать солому, потому что яблоки будут плохо пахнуть.

Обратите внимание, что яблоки нельзя хранить в погребе у картофеля, потому что они быстро начнут гнить и могут покрыться пятнами.

Сколько яблок могут храниться свежими