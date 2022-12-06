Как правильно и безопасно пользоваться генератором: важные советы

Сегодня в связи с плановыми отключениями света многие граждане переходят на резервный источник питания, в частности генераторы. При применении этого прибора нужно знать основные поправила обращения во избежание чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщают в МВД.

Основные правила пользования генератором:

Используйте генератор только на открытом воздухе. Место расположения от здания должно достигать не менее 6 метров, помните, выхлопные газы из электроприбора опасны для жизни.

Защитите генератор от влаги. У вас должны быть резиновые перчатки и сапоги или любая другая обувь с резиновой подошвой.

Прежде чем включать генератор, проверьте состояние электропроводки. Не смешивайте разные виды смазки, тоже касается и горючего. Заправлять генератор можно только выключенным (если вы его уже включали и нужно дозаправить – дождитесь, пока все запчасти остынут).

Не оставляйте горючее возле генератора, ведь оно может загореться.

Не меняйте самостоятельно конструкцию электроприбора.

Также гражданам рекомендуют всегда под рукой иметь огнетушитель порошкового или углекислотного типа. Во время тушения возгорания огнетушителя расстояние от насадки огнетушителя до горящей электроустановки должно быть не менее 1 метра.

При подключении генератора следует обратиться к квалифицированному электрику.

Генераторы для квартир

Кроме тех генераторов, которые нужно использовать на улице, есть инверторные генераторы, некоторые из них можно устанавливать в многоэтажных домах. Инверторные имеют два подвида – классические бензиновые и газобензиновые.

Правила пользования инверторными генераторами для квартир:

Установить на балконе, где постоянно должны быть открыты окна, чтобы выделенный токсичный газ покидал квартиру.

необходимо позаботиться о пожарной безопасности, а также, что на генератор не будет попадать лишняя влага (дождь, снег и т.п.).

Устанавливать генератор нужно не менее 6 м от других предметов и приборов.

Установить в квартире детекторы угарного газа.

Перед заправкой дайте генератору остыть.

Не перегружайте устройство.

Напомним, какие альтернативные варианты помогут осветить помещение, в некоторых случаях даже лучше свечи, когда нет света.

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