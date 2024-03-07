Как правильно и как неправильно поздравлять коллег с 8 Марта: интересные советы от МВД

В МВД рассказали, как лучше поздравить женщин-коллег с 8 марта.
Министерство внутренних дел Украины выпустили информативные листовки о том, как нужно поздравлять женщин с праздником 8 Марта, а от каких стереотипных пожеланий – отказаться.
Об этом сообщил пресс-центр МВД в Facebook.
"Поздравляем вас с праздником красоты и женственности!" – тоже чувствуете в этом пожелании оскорбительный стереотип? Это был пример того, как поздравлять женщин 8 марта не стоит", – отметили в МВД.
Как не надо поздравлять:
"Поздравляем наши милые! Пусть ваши глаза всегда блестят как сияние звезд, а ваша красота будет так же очаровательна, как и вы сами!"
Как надо поздравлять:
"Поздравляем, уважаемые коллеги! В Международный день борьбы за права женщин хотим еще раз сказать, что каждая из вас – надежная часть нашего подразделения. Ваша профессиональность и подготовленность помогает всем нам крепко держать оборону и уничтожать врагов!"
Как не нужно:
- С 8 Марта, наши хранительницы! Ваша улыбка – лучшее украшение нашего сервисного центра. Пусть этот день будет таким же ярким и приветливым, как вы!
Как надо
- Дорогие коллеги, ваши навыки, знания и умения делают наш сервис более качественным и эффективным для граждан. Благодаря вам, наши услуги становятся более инновационными.
Ранее мы писали, отменили ли празднование 8 марта в Украине и будет ли дата выходным днем.
Читайте также:
- 8 Марта в Украине и мире: что на самом деле означает праздник и почему он не о "женщинах и красоте"
- Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 7-9 марта
- Тест: можете ли вы доверять своей интуиции — посмотрите рисунок и узнаете