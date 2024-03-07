Как правильно и как неправильно поздравлять коллег с 8 Марта: интересные советы от МВД

В МВД рассказали, как лучше поздравить женщин-коллег с 8 марта.

Министерство внутренних дел Украины выпустили информативные листовки о том, как нужно поздравлять женщин с праздником 8 Марта, а от каких стереотипных пожеланий – отказаться.

Об этом сообщил пресс-центр МВД в Facebook.

"Поздравляем вас с праздником красоты и женственности!" – тоже чувствуете в этом пожелании оскорбительный стереотип? Это был пример того, как поздравлять женщин 8 марта не стоит", – отметили в МВД.

Как не надо поздравлять:

"Поздравляем наши милые! Пусть ваши глаза всегда блестят как сияние звезд, а ваша красота будет так же очаровательна, как и вы сами!"

Как надо поздравлять:

"Поздравляем, уважаемые коллеги! В Международный день борьбы за права женщин хотим еще раз сказать, что каждая из вас – надежная часть нашего подразделения. Ваша профессиональность и подготовленность помогает всем нам крепко держать оборону и уничтожать врагов!"