Как правильно кормить кота, сколько раз в день давать корм

Как кормить кота натуралкой, кормами, сколько раз в день давать есть

Здоровье вашего кота напрямую зависит от пищи, которой вы его кормите, от рациона и частоты кормления. Сбалансированное питание является одним из важнейших факторов здоровья вашего любимца, это очень важный аспект, на который владелец животного должен обратить внимание.

Как правильно кормить кота

Кота можно кормить натуралкой, специально приготовленными для него блюдами, но не едой со своего стола или сухими или мокрыми кормами.

Нельзя смешивать в одной порции сухой корм и натуральные продукты – для их переваривания нужны разные ферменты, такое питание влечет за собой чрезмерную нагрузку на пищеварительную систему кошки.

Чем кормить кота, в значительной степени зависит от возраста, комплекции, состояния здоровья, а также индивидуальных предпочтений.

Кастрация часто приводит к набору веса, в этом случае привычные порции нужно снизить на 15-25%. Кроме того, из рациона стерилизованных животных лучше исключить рыбу, поскольку избыток фосфора и магния повышает риск мочекаменной болезни.

Как правильно кормить кота натуралкой

Для обеспечения потребности взрослого животного в белках, углеводах и жирах рацион кошки должен состоять на 60-70% из животного белка – это мясо, рыба, субпродукты животного белка, а также из углеводов и клетчатки, содержащихся в кашах, овощах, ягодах., зеленый. В ограниченном количестве в рационе должны быть яйца, нежирные кисломолочные продукты.

Мясо, птица, субпродукты нужно давать кошке каждый день. Лучше всего кормить кошек нежирной говядиной, телятиной, мясо кролика, курицы, индейки. Перед этим их необходимо отварить или выморозить. Все субпродукты, лучше всего брать говяжьи или куриные необходимо варить, сырым можно давать только сердце, но его предварительно нужно выморозить.

Рыбу давать не чаще 1-2 раза в неделю, перед этим ее необходимо отваривать и вытащить все большие кости.

Молоко взрослым животным лучше не давать, а кисломолочные продукты низкой жирности – ряженку, кефир, простоквашу, сыр достаточно давать коту 2-3 раз в неделю, равно как и маленький кусочек сыра.

Яичный желток можно давать в сыром и отварном виде, белок – только вареным не чаще 2 раз в неделю.

Каши из круп готовят на бульоне, разбавленном водой молоке, хорошо разваривают, добавляют в них немного сливочного или растительного масла.

Из овощей полезны тыква, сырые или отварные, в виде пюре, или натертые морковь, свекла, горошек, цветная капуста. Их можно подмешивать понемногу к кашам, мясным блюдам, поскольку вкус овощей котам обычно не нравится.

Категорически запрещено кормить кошек баклажанами и сырым картофелем, а вот вареным картофелем — можно, он богат углеводами и может служить источником энергии.

Важный источник витаминов для кошек – свежая зелень, петрушка, укроп, салат и шпинат.

Как правильно кормить кошек кормами

Нормы кормления уже рассчитаны и написаны на упаковке, но чтобы этим знанием воспользоваться нужны весы. Чтобы правильно кормить кота, и животное, и корм надо взвешивать. Вы можете думать, что кошка весит 3 кг, а в ней давно все 3600 и вы не угадаете, сколько граммов сухого корма конкретного вида помещается в чашку или другую мерную вместимость.

Не перекармливайте кота, желательно давать порции немного меньшего объема, чем рекомендуется в инструкции.

При кормлении кота сухим кормом нужно давать много свежей воды, дневной объем выпитого должен втрое превышать объем порций.

Комбинировать сухие и влажные корма, желательно одного производителя.

Сколько раз в день кормить кота

Если кот не страдает нарушениями пищевого поведения, не склонен к чревоугодию, например, можно оставить ему всю норму на день зараз. Но правильнее будет распределить корм на два кормления -- утром и вечером.

Если кот или кошка еще подростки, лучше немного увеличьте норму и разделите ее на три приема.

Количество корма на порцию зависит не только от веса и габаритов кошки, но и от класса кормов – корма премиумкласса кошке нужно будет меньше, чем обычного.

У беременных кошек и кошек, кормящих котят, потребность в калориях, витаминах выше. Питание кормящей кошки должно быть более частым, количество кормлений в день увеличивается до 4-6, а размер порции определяют в индивидуальном порядке.

Пожилых кошек нужно кормить чаще и меньшими порциями.

Кошек с избыточным весом нужно кормить меньше, другой вариант – кормить менее калорийным кормом. По мнению ветеринара Андрея Пинчука: "Кормить нужно 2-3 раза в день, котят — 3-4 раза четко придерживаясь указанного граммажа. Часто владельцы просто насыпают корм в мисочку, и котик сам себе дозирует и ест, когда имеет желание. Такой метод также имеет право на жизнь, но нужно перевесить количество корма, которое животное съедает за сутки, и убедиться, не переедает ли хвостатый".

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