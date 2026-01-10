Как правильно одеваться в холод, чтобы не замерзнуть: советы от пограничников

Зима / © iStock

Пограничники отмечают, что в холодную погоду важно правильно одеваться и сохранять тепло, а не пытаться согреться уже после переохлаждения.

Об этом сообщают в Госпогранслужбе Украины в Telegram.

Специалисты советуют носить несколько слоев одежды вместо одного-двух толстых слоев — так тепло сохраняется значительно эффективнее. Обувь должна позволять двигать пальцами, ведь ограничение подвижности быстро приводит к переохлаждению ног. Мокрую одежду или носки следует как можно быстрее снять, чтобы не терять тепло тела.

Для обогрева можно использовать химические грелки или термоодеяла, которые входят в состав индивидуальных аптечек пограничников. Их рекомендуют размещать под одеждой, например под бушлатом или флисовой кофточкой, или обматывать ими ноги перед обувью.

В ведомстве подчеркнули, что тепло производит само тело, особенно во время движения. Независимо от количества слоев одежды или стелек в обуви, без активности тело быстро охлаждается.

«Сколько бы вы ни надели на себя одежды, она лишь сохраняет тепло, а не производит его. Движение — главный способ поддерживать тепло в организме», — отметили пограничники.

Граждан призывают придерживаться этих советов во время пребывания на холоде, особенно в походах, во время службы на границе или длительного пребывания на улице в мороз.

