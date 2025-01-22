Как правильно оформить наследство, находясь за границей: пояснение Минюста

Украинцы за границей должны внимательно следить за сроками подачи заявления на наследство, которые должны быть завершены в течение полугода.

В результате многие украинцы вынуждены жить за границей, и вопрос наследия становится актуальным. Многие сталкиваются с трудностями при оформлении наследственных прав, находясь далеко от Украины.

Об этом сообщили в Центральном межрегиональном управлении Министерства юстиции.

Как получить наследство

В Украине оформить наследство по доверенности невозможно, поэтому есть два варианта подачи заявления на принятие наследства:

Лично обратиться к нотариусу.

Через почту (при этом подпись на заявлении должна быть удостоверена нотариусом).

Если наследник не может приехать в Украину, он должен:

Обратиться к нотариусу или консульству Украины за границей для оформления заявления.

Послать подписанное заявление нотариусу в Украине для начала процесса наследования.

Кроме того, важно завершить эти действия в течение 6 месяцев после смерти наследодателя. Если подпись на заявлении заверена иностранным нотариусом, его нужно апостилировать или легализовать в консульстве Украины.

Также перевод заявления с иностранного языка на украинский должен быть нотариально удостоверен. Если обращаться в консульство Украины, заявление оформят сразу на украинском языке, и оно не потребует дополнительной легализации.

Кому не обязательно подавать заявление о наследстве

Заявление о принятии наследства не следует подавать, если наследник является малолетним, несовершеннолетним, недееспособным или ограниченно дееспособным, а также тем, кто проживал с наследодателем, при условии, что они не отказываются от наследства. Имущество автоматически переходит этим лицам.

По истечении срока подачи заявления, наследник может обратиться к нотариусу для получения свидетельства о праве на наследство. Для этого нотариус проверяет факт смерти наследодателя и наличие необходимых документов.

Процесс получения свидетельства не имеет срочных ограничений и можно осуществить его через представителя по доверенности.

Напомним, после кибератаки возобновили работу важные для рынка недвижимости и авто реестры.

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